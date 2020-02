Produtores recebem informações sobre cultivo de manga em Apiacá

today27 de fevereiro de 2020 remove_red_eye11

Quem não gosta de comer uma manga bem docinha ou tomar um suco refrescante? Com o objetivo de passar mais informações e capacitar os produtores de Apiacá sobre o cultivo da fruta, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) realizou um dia de campo no município.

Segundo o técnico do Incaper, Ivo Miranda Pereira Tebaldi, o encontro foi muito importante para passar informações básicas para os produtores. “Foi falado sobre poda, manejo, práticas corretas na lavoura. Como não é uma cultura muito produzida na região, trouxemos um técnico do Incaper de Colatina, o César Santos Carvalho, para ministrar. Foi bom que até nós, técnicos, agora temos mais informações e segurança para assistir o produtor”, afirmou.

A espécie de manga cultivada na região é a Ubá. De acordo com Ivo Miranda Pereira Tebaldi, 14 agricultores de Apiacá e Bom Jesus do Norte produzem cerca de 40 toneladas por ano. A produção é comercializada via Coopervidas, de Piúma. “A expectativa é que, com a capacitação, a produção cresça não só em quantidade, mas também em qualidade”, disse.

O evento contou com a participação de oito produtores e foi tão bem aceito que já há planejamento para a realização de outro. A previsão é que seja realizado próximo ao fim do ano, pouco antes da época da colheita do fruto.

Por Hércules Nascimento