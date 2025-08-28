Produtos pela metade do preço e muita música vão agitar Jardim Camburi até domingo (31)

A PromoShow Tudo Tem vai de hoje (28) a domingo (31), no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, com preços baixos, gastronomia e diversão para toda a família

A partir de hoje (28), Jardim Camburi se transforma no ponto de encontro de quem gosta de economia e diversão. A segunda edição da PromoShow Tudo Tem vai até domingo (31), no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, com 78 lojistas oferecendo descontos imperdíveis, gastronomia, shows, artesanato e entrada gratuita.

E tem oferta de cair o queixo: a Loja Mayri Lingerie vende camisola Recco de R$ 205 por R$ 102,50 e short da mesma marca de R$ 246 por R$ 123. Na Conceito Teen, camisetas saem por R$ 49,99 e bermudas de R$ 89,90 por R$ 59,99. Conjuntos infantis que custavam R$ 215 e R$ 183 estarão por R$ 99,99.

Quer mais? Na Paraíso Acessórios, os braceletes, queridinhos do momento, passam de R$ 39,90 para R$ 30. Na Vitória Acessórios, há peças a partir de R$ 9,90. A Cor da Pele terá short doll e camisolas de R$ 90 por R$ 59, tops de renda de R$ 80 por R$ 29 e calcinhas de R$ 28 por R$ 18,90. Já a Pestilo Modas garante descontos de até 50% em conjuntos de alfaiataria, macacões plus size e muito mais.

“Será um espaço de compras, lazer e cultura, para valorizar o comércio de Jardim Camburi e atrair as famílias”, destacou o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que levou o evento para o bairro, ao lado do vereador Bruno Malias (PSB) e do presidente da Associação Comercial, Enock Sampaio.

O líder comunitário Juninho Barbarioli, idealizador do projeto social Tudo Tem, lembra que o bairro, maior do Estado, merece uma feira desse porte. São 28 expositores a mais que no ano passado.

A realização é do Instituto Panela de Barra, presidido pelo chef Alessandro Eller, com apoio da Aderes (governo do Estado) e da Faculdade Estácio de Sá.

A feira funcionará hoje e amanhã das 16h às 23h. No sábado, das 11h às 23h, e no domingo, das 11h às 17h. Além das ofertas terá praça de alimentação, espaço kids e shows musicais gratuitos todos os dias.

Confira a programação

Hoje (28)

16h – Abertura da Praça de Alimentação

18h – Show com Serginho Oliveira (Brasilidades)

20h – Show com Paula Cassaro (Sertanejo)

Amanhã (29)

16h – Abertura da Praça de Alimentação

18h – Show Novelo (Brasilidades)

20h – Nano Vianna (Desconstrusom)

Sábado (30)

11h – Abertura da Praça de Alimentação

12h – Show do grupo 3 Elementos (chorinho e samba)

18h – Show com Chico Hosken (MPB)

20h – Show com Geraldo Pacheco (Poprock)

Domingo (31)

11h – Abertura da Praça de Alimentação

12h – Show com Jardel e Jeferson Passamani

14h – Show com Anfrisio Banda (variedades)

As ofertas

Camisola Recco, de R$ 205 por R$ 102,50

Camisetas saem por R$ 49,99 e bermudas de R$ 89,90 por R$ 59,99

Braceletes, de R$ 39,90 por R$ 30

Short Doll e camisolas, de R$ 90 por R$ 59

Top de renda de R$ 80 por R$ 29

Haverá descontos de até 50% em conjuntos de alfaiataria