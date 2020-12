Programa Aprendiz, parceria entre o Senai e a Samarco, está com inscrições abertas até 28 de dezembro

Com o slogan “Vem fazer uma mineração diferente com a gente” estão abertas até 28 de dezembro as inscrições para jovens capixabas que desejam iniciar uma carreira na área da indústria, por meio do programa Aprendiz, iniciativa da Samarco e do Senai.

No Espírito Santo, o programa oferece 40 vagas, sendo 20 para os cursos de mecânico de manutenção de máquinas industriais e a outra metade para aprendiz Eletricista de manutenção.

Dentre os pré-requisitos para se inscrever na iniciativa, o jovem precisa ter nascido entre 02/01/2003 e 01/02/2004, ser aluno matriculado no ensino regular de acordo com o contra turno do curso ofertado (Ensino Fundamental ou Médio – escola pública ou bolsista 100% em instituição particular), além de morar em Anchieta, Guarapari ou Piúma. Os cursos serão ministrados no Senai de Anchieta.

A gerente de Atração e Desenvolvimento da Samarco, Adriana Gomes, explica que os selecionados terão um ano de parte teórica e prática na unidade do Senai de Anchieta. “O programa Aprendiz é uma iniciativa de porta de entrada para o mercado de trabalho, uma ação de responsabilidade social da Samarco. Por meio de projetos como esse, ajudamos a fomentar o desenvolvimento socioeconômico no território onde atuamos”, destacou.

Ex- aprendiz, o técnico de Controle de Produção, Fábio dos Santos Oliveira, destaca a iniciativa. “Sinto orgulho de fazer parte da primeira turma de aprendizes da Samarco. Foi uma oportunidade ímpar, que me deu suporte para tomada de decisões que refletem até hoje em minha carreira. Cresci como profissional e como pessoa. Para muitos daquela turma foi o primeiro emprego e a oportunidade de conhecer a empresa”, disse Oliveira.

Os alunos selecionados terão seus contratos iniciados em fevereiro de 2021 e receberão uma bolsa de meio salário mínimo durante o período do curso e vale transporte

A inscrição deve ser feita até 28 de dezembro nos links abaixo:

Aprendiz Mecânico de manutenção de máquinas industriais: https://www.vagas.com.br/v2139211

Aprendiz Eletricista de Manutenção: https://www.vagas.com.br/v2139486