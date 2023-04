Programa de Estágio da Samarco está com inscrições abertas

A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023. As vagas são para alunos (as) de cursos de nível superior e técnico de várias áreas de conhecimento. As pessoas interessadas podem se cadastrar até 8 de maio, no site da empresa, neste link vagas.com.

Para participar do processo seletivo é necessário estar cursando a partir do 3° período. Para o nível técnico, os (as) estudantes podem estar no 1° módulo. O processo seletivo será composto de teste, entrevistas, avaliação psicológica e exame admissional.

“O estágio é uma oportunidade para que os estudantes tenham vivência com atividades práticas, aperfeiçoando o aprendizado da sala de aula. É uma etapa importante de capacitação que prepara os alunos para o mercado de trabalho. Nosso propósito é contribuir com o desenvolvimento profissional dessas pessoas”, destacou a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana Gomes.

A atuação dos (as) novos (as) estagiários e estagiárias será no escritório da Samarco em Belo Horizonte, nos Complexos de Germano, em Mariana (MG), e de Ubu, em Anchieta (ES) e em nas obras do Projeto Candonga (Ponte Nova, MG). As atividades serão iniciadas em julho deste ano. Será oferecida bolsa de estágio, auxílio transporte e alimentação. A carga horária prevista é de 4 horas diárias ou de 6 horas, de acordo com o turno das aulas de cada estudante.

Os Direitos Humanos e a Diversidade são pilares relevantes de gestão da empresa. A Samarco incentiva a candidatura de pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres e LGBTI+. E promove ações para o desenvolvimento profissional e valorização de grupos minorizados, no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (D&E), alinhada ao propósito de fazer uma mineração diferente.

Com sede em Belo Horizonte (MG), a Samarco é pioneira no Brasil na lavra de minério de ferro de baixo teor e no transporte da polpa por mineroduto. Seu principal produto são as pelotas de minério de ferro, matéria-prima para produção de aço pela indústria siderúrgica.