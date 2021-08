Programa Qualificar ES vai oferecer curso de prevenção de acidentes domésticos

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) firmaram, nesta segunda-feira (16), no Quartel do Comando-geral da Corporação, em Vitória, o acordo de cooperação para a realização de cursos de prevenção de acidentes por meio do Programa Qualificar ES. O objetivo é orientar e capacitar alunos do programa dando dicas importantes sobre os cuidados domésticos necessários para a prevenção de acidentes. A iniciativa terá início neste mês de agosto nos polos onde é oferecido o Qualificar ES.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann; o subsecretário de Gestão e Parcerias, Ricardo Pessanha; a subsecretária de Educação Profissional, Solange Batista; a gerente de Educação Profissional, Renata Resstel; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira; e o autor do projeto “Mãe Prevenida Vale uma Vida”, tenente coronel Carlos Wagner Borges participaram do momento de assinatura do acordo de cooperação.

O Projeto “Mãe Prevenida Vale Uma Vida” tem como objetivo contribuir para que as pessoas tenham acesso a informações preciosas para prevenir acidentes domésticos. Por meio de palestras, ministradas por um integrante do Corpo de Bombeiros Militar, a comunidade em geral recebe orientações de prevenção a acidentes, como situações de engasgo/asfixia em bebês, queimaduras, intoxicação, escoriações fratura, hemorragia, desmaio, convulsão, ataque por animal peçonhento, choque elétrico e cuidados no lar.

Apesar do nome, o Projeto é direcionado a qualquer pessoa que tenha crianças sob seus cuidados. A parceria com o Programa Qualificar ES vai permitir alcançar um número maior de famílias, disseminando ainda mais o conhecimento que pode salvar uma vida.

O secretário de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, afirmou que as palestras terão caráter informativo e serão abertas aos inscritos no Programa Qualificar ES. “Será uma grande oportunidade para homens e mulheres que tenham interesse em aprender sobre o assunto. A ideia é que a informação alcance o maior número de pessoas e se multiplique, já que o objetivo é proteger e salvar vidas. A equipe dos Bombeiros vai ministrar palestras e visitar todos os polos onde acontecem as aulas do Qualificar ES, portanto todos os municípios serão contemplados até janeiro de 2022 e os participantes após o curso vão receber novas dicas por meio do WhatsApp”, disse Tyago.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, destacou que ensinar sobre prevenção e primeiros socorros faz parte da missão da Corporação. Ele também adiantou que o Qualificar ES é um projeto de grande importância para a sociedade e fazer parte desse programa é motivo de grande satisfação. “Quando ensinamos as famílias como proteger suas crianças de acidentes domésticos e como agir caso eles aconteçam, estamos promovendo segurança às crianças e conhecimento aos pais. Fazer parte do Programa Qualificar ES é extremamente importante para ampliar o nosso alcance”, declarou.

As primeiras palestras por meio do Programa Qualificar ES estão previstas para ocorrer em Cariacica. Em seguida, o projeto será levado para outros municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. Após a primeira palestra, presencial, os participantes receberão acompanhamento por meio do Whatsapp, por onde poderão tirar dúvidas e solicitar informações.

“Nosso objetivo, com essa parceria, é levar segurança para os lares capixabas e fazer do Espírito Santo uma referência quando o assunto é prevenção de acidentes domésticos. A disseminação dessas informações previne acidentes, preserva a integridade e o bem-estar das nossas crianças e ainda tem um impacto importante na economia do Estado, pois reduz custos com internações e suporte médico”, explicou o tenente-coronel Wagner Borges, idealizador do Projeto.

Programa Qualificar ES

Tem como objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba. Com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), oferece cursos gratuitos nas mais diversas áreas, contribuindo para a formação profissional de milhares de cidadãos.