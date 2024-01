Governo proíbe veículos com mais de 23 toneladas na Rodovia do Sol

Decisão de Casagrande foi tomada após proposta de deputado, protocolada em dezembro, ter determinado peso máximo de 15 toneladas na rodovia

Um mês e três dias depois do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) ter protocolado na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 1035/23, que determina em 15 toneladas o peso máximo na Rodovia do Sol, o governador Renato Casagrande (PSB) decidiu regulamentar o tráfego de caminhões pesados na via.

Para isso, decidiu ser mais flexível, e anunciou hoje (24) que, a partir de agora, ficará proibido o tráfego de caminhões com PBTC (peso total bruto combinado) superior a 23 toneladas na ES-060 (Rodovia do Sol), entre os KMs 33 e 39 (na altura do retorno e bairro Village do Sol e retorno e trevo de Setiba), assim como no entroncamento na ES-477, no trecho próximo à antiga praça do pedágio, até o entroncamento com a ES-388, próximo à BR-101.

A decisão vem na esteira do anúncio do fim do pedágio na Rodovia do Sol e na Terceira Ponte, o que ocorreu no dia 22 de dezembro. De lá para cá, aumentaram as denúncias de que caminhões pesados, inclusive bitrens (formado por dois semirreboques, composto por sete eixos e que transportam até 57 toneladas), passaram a usar a via, o que eleva o risco de buracos e ondulações na pista.

“Com o fim do pedágio, percebemos que isso iria ocorrer (maior fluxo de caminhões pesados) e, por isso, protocolamos um projeto de lei que determinava em 15 toneladas o peso máximo na Rodovia do Sol. A regra do governo é mais flexível, mas estou certo de que vamos garantir a segurança dos moradores e promover maior durabilidade à infraestrutura”, declarou Gandini.

Um dos questionamentos de quem critica o fim do pedágio é de que o governo do Estado não terá como administrar a Rodovia do Sol e que a infraestrutura da via, que atualmente é bem cuidada, será destruída, o que é contestado pelo Palácio Anchieta.

Além do projeto de Gandini, o governo também ouviu entidades ligadas ao setor e lideranças da região para tomar a decisão de proibir caminhões acima das 22 toneladas.

“Estou atento para garantir a segurança dos moradores de Village do Sol, Recanto da Sereia, Setiba e região”, afirmou Gandini.

