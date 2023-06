Projeto Feijoada se apresenta na Festa de Cachoeiro dia 01 de julho, confira a programação

today12 de junho de 2023 remove_red_eye47

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou as atrações musicais da Festa de Cachoeiro. Serão cinco dias – de 28 de junho a 2 de julho – com shows de artistas nacionalmente conhecidos e de talentos regionais.

A programação será aberta com nomes de peso da música cristã. No dia 28, se apresentarão, no Parque de Exposição, Carlinhos Felix (20h30) e Trazendo a Arca (22h). No dia 29, a banda Dominus toca na Praça de Fátima, às 19h30, após a missa do Dia de São Pedro.

Todos os outros shows serão realizados no Parque de Exposição, onde também haverá rodeio. Ainda no dia 29, a principal atração é a dupla goiana Humberto e Ronaldo (23h50). A noite sertaneja será aberta pela cantora Luíza Andrade (20h30).

No dia 30, Alemão do Forró (23h50) comanda a diversão. No dia 1º, a noite será de muito samba e pagode com Só Pra Contrariar (23h50) e Pele Morena (20h30) – a abertura ficará por conta do Projeto Feijoada (19h30).

Encerrando a programação, no dia 2, antes do rodeio, tem Tina Show (17h), para a criançada curtir com a família.

Espaço alternativo

Uma novidade da Festa de Cachoeiro neste ano é o Festival Música e Café. Será um espaço mais intimista, dentro do Parque de Exposição, com feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações de músicos e outros artistas da cidade.

Confira a programação completa da Festa de Cachoeiro 2023:

20 a 25 de junho

Art’s na Praça “São João” – Feira de Artesanato (Praça de Fátima)

Dia 21 – 20h – Giovane Ramos e Trio

De 22 a 24 – 19h às 22h – Festival de Quadrilhas

24 de junho

16h – 5ª Corrida Kids de São Pedro (Praça de Fátima)

Música com DJ Jorge Morais

20h – Encontro de Corais (Catedral de São Pedro)

25 de junho

7h – 43ª Corrida de São Pedro (Praça de Fátima)

Música com DJ Jorge Morais

26 de junho

15h – Chegada do Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2023, Aloisio Secchin (trevo da Itapemirim)

16h – Solenidade de recepção do Cachoeirense Ausente (Centro Operário)

27 de junho

19h – Sessão Solene da Câmara Municipal (Auditório do Sesc)

28 de junho

19h – Noite de homenagens (Auditório do Sesc)

Parque de Exposição

20h30 – Show com Carlinhos Felix

22h – Show com Trazendo a Arca

29 de junho

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho pela área central da cidade

9h – Desfile Cívico-Escolar (Praça Jerônimo Monteiro)

16h – Procissão de São Pedro (da Catedral para a Praça de Fátima)

17h – Missa de São Pedro (Praça de Fátima)

19h30 – Show com Banda Dominus (Praça de Fátima)

Parque de Exposição

20h30 – Show com Luíza Andrade

22h – Rodeio

23h50 – Show com Humberto e Ronaldo

30 de junho

Encontro dos Amigos da Praça Vermelha (Ponte de Ferro)

19h – Banda 26 de Julho

20h30 – Edgard Pinheiro convida “Clube da Seresta”

23h – Baile de Gala (Clube Caçadores Carnavalescos)

Parque de Exposição

22h – Rodeio

23h50 – Show com Alemão do Forró

1º de julho

Parque de Exposição

19h30 – Show com Projeto Feijoada

20h30 – Show com Pele Morena

22h – Rodeio

23h50 – Show com Só Pra Contrariar

2 de julho

Parque de Exposição

17h – Show Infantil com Tina Show

20h – Rodeio

28 de junho a 2 de julho

Festival Música e Café (Parque de Exposição)

Dia 28 – 20h – Camerata Casa Verde

Dia 29 – 20h – Trio Artt

Dia 30 – 20h – Valeria Rezende e Trio

Dia 01 – 20h – Samir Carim

Dia 02 – 15h – Contação de História com Brenda Perin / 15h30 – Cosplay – Homem de Ferro e Frozen