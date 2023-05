Projeto Innovation Camp atrai jovens para pensar turismo capixaba, faça sua inscrição aqui

today6 de maio de 2023 remove_red_eye29

Você que é jovem, tem entre 14 e 24 anos, e gosta de inovação e empreendedorismo, essa é a oportunidade perfeita! É que no próximo dia 13 de maio vai acontecer o Inoovation Camp – Edição Turismo Capixaba. Os melhores projetos serão premiados com até R$ 3 mil, em dinheiro. Os estudantes dos ensinos Médio e Superior interessados em participar podem fazer as inscrições, gratuitas, até a próxima segunda-feira (08), por meio do formulário que pode ser acessado no endereço: www.Innovationcamp.com.br.

Como vai funcionar:

No próximo dia 13, os jovens inscritos no projeto vão participar de uma imersão de aprendizado prático, o Design Thinking , para pensar em soluções de inovação.

“O projeto, que já passou por oito países, desembarca no Espírito Santo com uma missão para lá de ousada: apresentar soluções inovadoras para transformar o Espírito Santo em uma referência de excelência no turismo nacional”, disse o especialista em posicionamento de marcas para o mercado de alto padrão, Arthur Galvão, idealizador do projeto.

A Secretaria de Turismo (Setur) abraçou a causa e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) também se juntou ao time de realizadores. “Hoje, é de extrema importância alinhar o tema inovação com ações de fomento ao turismo. Essa imersão vai apresentar soluções inovadoras, podendo colaborar muito com o desenvolvimento do segmento no Espírito Santo”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

Outras marcas símbolos do empreendedorismo e da inovação no Espírito Santo, como a Fucape, a Realcafé e a Origens, também aderiram à iniciativa como apoiadores. Serão cerca de 30 empresários atuando voluntariamente como mentores dos 100 alunos atendidos, além de um time de apoio com cerca de 20 profissionais e mais de 15 parceiros envolvidos direta e indiretamente.

“Idealizar esta edição em 2023, com a Junior Achievement ES, foi um ato audacioso. Vamos mostrar que a diferença entre um jovem vulnerável e um jovem realizador é o acesso”, complementa Arthur Galvão.

Serviço:

Innovation Camp – Edição Turismo Capixaba

Inscrições: até 08 de maio – segunda-feira

Formulário: www.innovationcamp.com.br

Data do evento: 13 de maio de 2023 – Sábado

Horário: das 8h às 18h

Local: Hub Fucape, Av. Fernando Ferrari, 1.358, Boa Vista, Vitória/ES

Instagram: @jaespiritosanto