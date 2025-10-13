Projeto ‘Música na Maturidade’ apresenta concerto com participação do cantor Silva

Acontece, no próximo dia 21 de outubro, às 20 horas, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, o espetáculo de enceramento do ano letivo dos estudantes do projeto “Música na Maturidade”, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Com a participação de certa de 100 alunos, a partir dos 60 anos, o projeto está fazendo 15 anos de existência.

Neste ano, a apresentação terá a participação do Silva. Ex-aluno da instituição e filho da professora Letir Silva de Souza, o cantor vai subir ao palco para interpretar uma música juntamente com o coro dos cantores e cantoras do projeto.

“Tenho uma admiração imensa por esse projeto e tive o prazer de vê-lo nascer. Acredito na transformação que o estudo de música pode fazer na vida de alguém e gostaria que todos pudessem ter essa experiência. Ver o coro de pessoas maduras, que cantam com tanta emoção, me enche de alegria e certeza de que a música deixa nossa vida mais leve e mais bonita”, comentou.

O concerto conta com o apoio de uma banda formada por estudantes e professores da Fames e tradutores de libras. Além de cantarem, os participantes do projeto tocam flauta doce, sinos, percussão e outros instrumentos, interpretando versões únicas de músicas do repertório nacional.

O projeto

Criado em 2010, o projeto “Música na Maturidade” atende pessoas a partir dos 60 anos com aulas semanais, em que os participantes contam com uma estrutura curricular composta por: Percepção Musical, Flauta Doce, Coral e Prática de Conjunto.

Sob a coordenação das professoras Letir Silva de Souza e Raquel Bianca, o projeto aplica uma proposta metodológica de Educação Musical que desenvolve habilidades de sensibilização e alfabetização da linguagem sonora.

Serviço

Concerto de fim de ano – Com: Projeto “Música na Maturidade”

Participação especial: Silva

Data: 21/10 (terça-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Glória

Ingressos: R$ 20,00 (inteira); R$ 12,00 (conveniado); R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc)