Projeto pretende dar mais visibilidade aos pequenos empreendedores de Anchieta

today16 de maio de 2023 remove_red_eye47

A prefeitura de Anchieta, por meio da Sala do Empreendedor, lança mais um projeto inovador. Com o nome “Sala Vitrine: Aqui seu negócio aparece”, o projeto, voltado para empreendedores anchietenses, tem como objetivo dar visibilidade e possibilitar novos negócios entre os pequenos empreendedores locais.

A intenção é trazer os empreendedores para dentro do espaço público onde fica a Sala do Empreendedor. Os empreendedores interessados poderão expor seus produtos ou serviços em dia e horário previamente agendado junto à Sala.

“A iniciativa proposta possibilita a realização de negócios dos grupos específicos da economia criativa e pequenos empreendedores locais, além de melhorar o networking do empreendedor, gerar mais oportunidade de emprego e renda e estreitar a relação entre o empreendedor e a Sala do Empreendedor de Anchieta”, explica a secretária de Integração e Desenvolvimento, Paula Louzada.

De acordo com Louzada, o projeto praticamente não gera custo ao município, apenas o tempo de trabalho dos servidores (com publicação e divulgação nas redes sociais da Sala) e estruturas já existentes na prefeitura. Cabe ao empreendedor interessado solicitar o espaço e trazer seus produtos e/ou serviços para serem expostos.

Para o idealizador do projeto, Rozinere Bernardi, “a localização estratégica da Sala dentro do Pavilhão do Empreendedor ‘Zei José Vetoracci’, onde há grande circulação de pessoas e empreendedores, ajudará os empreendedores anchietenses a divulgarem seus produtos e/ou serviços”.

O empreendedor interessado deverá atender às regras descritas no Edital de Credenciamento e realizar sua inscrição, de forma on-line, acessando o link: https://forms.gle/iyRSMrYMt5ieB6pb7. Também pode solicitar o link via whatsapp (28) 99983-4403, pelo e-mail: [email protected].

As dúvidas podem ser esclarecidas na Sala do Empreendedor de Anchieta através do telefone (28) 3536-3669 ou pelo Whatsapp (28) 99983-4403.