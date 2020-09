Promotoria de Justiça de Anchieta finaliza digitalização de processos extrajudiciais

A Promotoria de Justiça de Anchieta agora é 100% digital. Com aproximadamente 190 procedimentos extrajudiciais digitalizados, a unidade finalizou a passagem do acervo físico para o eletrônico, dando continuidade à transição realizada em diversas unidades do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). Com a medida, todos os processos estão tramitando de forma digital no sistema Gampes, garantindo mais celeridade e segurança. Trata-se de uma mudança que foi acelerada pela pandemia do novo coronavírus – Covid-19 e que se tornará um legado para a instituição.

A digitalização dos procedimentos extrajudiciais nas unidades do MPES segue as diretrizes evolutivas da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), promovendo mais eficiência e aprimorando o atendimento ao público.

O promotor de Justiça Robson Sartório ressaltou a importância da medida. “Com a digitalização dos procedimentos extrajudiciais, o MPES demonstra o seu papel de vanguarda nesse momento de crise, permitindo que o trabalho desenvolvido pela instituição seja mais eficiente, célere e transparente. Com isso, quem ganha é toda a sociedade”, afirmou.