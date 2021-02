Pronatec Jovem Fic EaD prorroga inscrições até amanhã (25)

Quer se profissionalizar para conseguir o seu primeiro emprego? Essa é sua chance! A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) prorrogou as inscrições das 400 vagas abertas na segunda oferta do Pronatec Jovem Fic. O prazo para as inscrições, que terminaria nesta terça-feira (23), foi adiado até às 23h59 desta quinta-feira (25). Doze municípios do Espírito Santo estão contemplados na oferta que oferece sete opções de cursos on-line.

As vagas são destinadas aos moradores das cidades contempladas

1. Colatina;

2. Nova Venécia;

3. Barra de São Francisco;

4. Serra;

5. Vila Velha;

6. Cariacica;

7. Aracruz;

8. Linhares;

9. São Mateus;

10. Cachoeiro de Itapemirim;

11. Marataízes;

12. Castelo.

As opções de cursos são

1. Assistente de faturamento, com 160 horas;

2. Higienista de serviços de saúde, com 240 horas;

3. Assistente administrativo, com 160 horas;

4. Assistente de despachante aduaneiro, com 160 horas;

5. Assistente de secretaria escolar, com 180 horas;

6. Operador de supermercado, com 160 horas;

7. Promotor de vendas, com 160 horas.

Assim como na 1ª oferta de vagas do Programa, os municípios foram divididos em grupos e cada grupo recebeu uma quantidade de vagas e de uma a três opções de curso. Para se inscrever, o cidadão deve acessar o site www.secti.es.gov.br e clicar na aba do menu com o nome “Pronatec”. No submenu clicar em “Inscrições” e, na janela que abrir, clicar no link para se inscrever. Preencher o formulário do Google Forms em que é necessário anexar a documentação exigida no Edital 01/2021. São eles:

Documento de identificação com foto (RG e CNH, além do CPF e comprovante de escolaridade, certificado, declaração ou histórico escolar); Caso o candidato seja menor de 18 anos, anexar o Termo de Autorização do Responsável (o Termo está no Edital), juntamente com Documento de Identificação do Responsável;

Os requisitos exigidos para inscrição são: residir no município em que o curso é ofertado e ter a idade e escolaridade exigidas no edital de seleção. Para acessar o edital é só clicar aqui. O resultado da oferta será divulgado no dia 09 de março e as aulas terão início no dia 16 do mesmo mês.