Proprietário de veículo emitirá seu documento sem sair de casa

today18 de março de 2020 remove_red_eye12

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) vai oferecer mais uma novidade para os proprietários de veículos registrados no Espírito Santo: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, o CRLV-e. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande e o diretor geral do órgão, Givaldo Vieira. Com isso, o documento não será mais emitido em papel moeda nas unidades do órgão de trânsito nem será mais encaminhado para o endereço dos proprietários de veículos.

O novo documento eletrônico do veículo poderá ser impresso pelo próprio proprietário em papel comum, tendo a mesma validade da versão atual, uma vez que será certificado por um QR Code específico. O CRLV-e também dispensa o pagamento da taxa de postagem, que já era opcional. O novo formato de documento será utilizado pelos proprietários de 2.040.928 veículos que compõem a frota registrada no Espírito Santo atualmente.

Além disso, em caso de perda do documento, o proprietário de veículo também poderá imprimir a segunda via do CRLV, sem precisar se dirigir até uma unidade do Detran|ES nem pagar taxa de serviço, uma economia de R$ 140,34. O novo serviço já está disponível para documentos licenciados a partir de 2019.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca que essa iniciativa vai possibilitar que o proprietário tenha o documento de forma mais rápida e fácil. “O proprietário de veículo já pode imprimir o seu documento de sua casa, da casa de um parente ou amigo, de uma lan house, em uma impressora comum. Isso representa mais praticidade e agilidade para o cidadão, que não precisará mais se dirigir até o Detran|ES para retirar o seu documento ou pagar e aguardar que ele chegue em seu endereço. Também será um economia importante nos casos em que ele precisar da segunda via do documento”, disse.

A substituição do documento físico pela versão digital cumpre à deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 180/2019, que traz novas regras para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e), em substituição ao CRLV em meio físico. O Conselho determinou o prazo de até 30 de junho de 2020 para que os Departamentos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal (Detrans) se adequem ao novo formato do documento.

Como imprimir

O CRLV-e está disponível para veículos licenciados a partir de 2019 e deverá ser impresso em papel comum diretamente no site do Detran|ES pelos proprietários de veículos, inclusive aqueles que estão registrados em nome de pessoas jurídicas.

Para isso, basta clicar no ícone “CRLV Eletrônico”, na área de “Veículos”, na capa do site www.detran.es.gov.br. O usuário será direcionado para o “Acesso Cidadão”, página que reúne serviços e programas do estado do Espírito Santo. Caso o cidadão ainda não tenha uma conta será necessário criá-la. Na página do serviço, o interessado deverá informar a placa e o Renavam do veículo, o CPF ou CNPJ do proprietário e o código de segurança que consta no Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Quem já utiliza a versão digital em seu celular ou tablet pode exportar uma cópia do documento no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” (CDT) e imprimir o PDF. Essa versão só está disponível para veículos registrados em nome de pessoa física. A impressão também pode ser feita por meio do Portal de Serviços do Denatran, após cadastro do cidadão.

A autenticidade do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito.

Da mesma forma que acontece com o documento físico, o CRLV-e somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, bem como o pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT). O boleto deve ser impresso no site www.detran.es.gov.br. Aqueles proprietários que já emitiram o DUA com a taxa de postagem, mas ainda não quitaram, devem emitir uma nova via do boleto sem essa taxa.

Passo a passo para obter o CRLV Digital

A versão digital do CRLV está disponível desde julho de 2019 para os proprietários de veículos registrados no Espírito Santo no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” (CDT), que pode ser baixado gratuitamente no Google Play e App Store, e também por meio do Portal de Serviços do Denatran. O aplicativo, desenvolvido pelo Serpro em parceria com o Denatran, é o mesmo utilizado para obter a CNH Digital.

Para quem já possui a CNH digital e quer baixar a versão eletrônica do documento do veículo, basta atualizar o aplicativo CDT e adicionar o CRLV Digital, informando o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

Os que ainda não possuem a CNH Digital devem realizar o download do aplicativo CDT e efetuar o cadastro de usuário no próprio aplicativo. Depois, é só adicionar o CRLV Digital e informar os mesmos dados mencionados anteriormente.

O documento digital do usuário está protegido por uma senha de acesso de quatro dígitos, exigida para o login na Carteira Digital de Trânsito. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuam leitor por biometria.

O procedimento de obtenção do CRLV-e e da CNH Digital é 100% online, não sendo necessário o comparecimento do proprietário ao Detran|ES.