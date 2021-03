Prorrogada até 04 de abril Exposição Vix Estórias Capixabas

O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) prorrogou a exposição “Vix Estórias Capixabas”, até o dia 04 de abril. Em exibição, obras de 25 artistas locais, nacionais e internacionais contemporâneos e que se relacionam com as obras de Elpídio Malaquias (1919-1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). A visitação está sendo nos formatos on-line e também presencial, com agendamento prévio e espontâneo de público, seguindo as medidas sanitárias obrigatórias, presentes na Portaria nº 100-R, da Secretaria da Saúde (Sesa).

Numa mescla entre o contemporâneo e o tradicional, ressaltando a história da cidade e do museu, a exposição foi elaborada a partir de obras de dois artistas capixabas presentes no acervo do museu – o serígrafo Dionísio Del Santo, que dá nome ao museu, e o pintor Elpídio Malaquias –, e que estão reunidas com propostas artísticas de mais 23 artistas contemporâneos locais e de outros Estados. A mostra tem curadoria artística do pesquisador e historiador da arte Júlio Martins.

Formato on-line

Você pode conferir a exposição nas redes do MAES: Facebook, Instagram e Youtube.



Visitação presencial

As visitas presenciais poderão ser agendadas de modo prévio pela internet pelo link

https://linktr.ee/maes.museu. Mais informações pelo telefone (27) 3132-8393 ou através do e-mail maes.educativo@gmail.com.



Regras e recomendações para visitação de grupos

– Para entrar no MAES é obrigatória a utilização de máscara e será disponibilizado álcool em gel para os visitantes;

– Serão atendidos grupos de até 10 pessoas;

– Grupo de pessoas podem fazer o agendamento prévio pelo link: https://linktr.ee/maes.museu, e podem tirar dúvidas pelo telefone (27) 3132-8393

– Reiterando que os grupos reunidos de 10 pessoas serão divididos em dois grupos de 05, para serem atendidos por dois educadores, que vão atuar no espaço;

– O museu terá um funcionamento reduzido de 10 às 16h, de terça a sexta, e, sábados e domingos, de 12 às 16h, por conta da pandemia, com horários que podem ser redefinidos após o fim do decreto que normatiza as medidas sanitárias obrigatórias.

Serviço

Exposição “Vix Estórias Capixabas”.

Visitação: até o dia 04 de abril de 2021

Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória.

Telefone para informações (27) 3132 8393.

Funcionamento:

Terça a sexta-feira: das 10h às 16h

Sábados: das 12h às 16h

Domingos e feriados: das 12h às 16h.