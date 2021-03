Prorrogadas as inscrições para o 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

today29 de março de 2021 remove_red_eye33

Foram prorrogadas para até o dia 05 de abril as inscrições do 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta – #comer&beber #emcasa, promovido pela Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo. No ano passado a iniciativa reuniu dezenas de empreendedores do ramo e fez o maior sucesso.

As inscrições acontecerão de forma eletrônica através do envio da ficha de inscrição para o e-mail: [email protected] ou de forma eletrônica através do aplicativo de mensagem (WhatsApp) para o número (28) 9 9908-3847. Poderão participar do evento todos os estabelecimentos localizados em qualquer localidade do município, e que atuem em uma das seguintes áreas: restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e similares.

Conforme o titular da pasta, Caio Mozer, o objetivo é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia provocada pela Covid-19. “Muitos estabelecimentos já estão fazendo este tipo de serviço, mas é preciso uma divulgação mais abrangente, com um direcionamento voltado para a força da gastronomia existente em Anchieta”, afirma o secretário.

Esta ano, o Festival está previsto para iniciar em abril, exclusivamente em formato delivery, com previsão de término em 30 de junho de 2021, com possibilidade de prorrogação.



CLIQUE AQUI para baixar o edital de chamamento e a ficha de inscrição.

Informações: (28) 99908-3847.