Prorrogado prazo para inscrição de profissionais que desejam atuar nas escolas de Tempo Integral

14 de dezembro de 2020

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (14), o Edital nº 33, que prorroga o prazo de inscrição dos Editais nº 26 e nº 27/2020 para até as 17 horas desta terça-feira (15). Os processos seletivos são destinados aos profissionais efetivos do magistério público estadual.



O Edital nº 26/2020 dispõe sobre as regras de seleção para a função de Coordenador Pedagógico e o Edital nº 27/2020 para atuar, em regime de dedicação exclusiva, como professor e pedagogo, nas Escolas de Educação em Tempo Integral.

Leia atentamente os editais

Nº 26/2020 – Coordenador Pedagógico

Nº 27/2020 – Professor e Pedagogo

Nº 28/2020 – Altera os editais nº 26 e nº 27

Nº 33/2020 – Prorrogação das inscrições