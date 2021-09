Pros Espírito Santo está de cara nova

Quem assume a presidência do partido é o jovem Kauê Oliveira

O Partido Republicano da Ordem Social Espírito Santo (Pros/ES) está de cara nova. Com a saída de Sandro Locutor, quem assume a presidência do partido é o jovem Kauê Oliveira.

Com apenas 32 anos, mas uma vasta experiência no cenário político nacional, Kauê tem à frente o desafio de potencializar as bases dos Pros no ES e levar a sigla para outro patamar em 2022.



Ele ficou à frente da Presidência Nacional da Juventude do Partido Progressista (PP) entre os anos de 2013 e 2019. No Progressista/ES, era secretário-geral.



“Após 12 anos, me despeço do Progressista com a sensação de dever cumprido e de que juntos conseguimos grandes feitos nesta caminhada”, agradeceu o novo presidente.



Além de liderança do PP em Brasília, Kauê já foi secretário de governo da Prefeitura de Piúma e gerente de registro e análise técnica na Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees). Atualmente, é chefe de gabinete do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).



“Vou levar todo o conhecimento que adquiri ao lado de grandes líderes para construir uma nova história no Pros”, finalizou.