PSD do Espírito Santo dá as boas-vindas ao deputado estadual Adilson Espíndula

today6 de abril de 2024 remove_red_eye66

O deputado estadual Adilson Espíndula, que estava no PDT, e seu filho Carlos Espíndula, se filiaram ao PSD na última sexta-feira (5). Adilson é cotado para disputar a prefeitura de Santa Maria de Jetibá, região serrana do Estado. Já o filho vai disputar a Câmara de Vereadores.

O presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, considerou o fato como uma “grande vitória partidária”. O partido é alinhado no Estado à base do governador Renato Casagrande (PSB).

Trajetória

Adilson Espíndula, produtor rural e vigilante sanitário concursado desde 1999 pela prefeitura de Santa Maria de Jetibá, traz consigo uma trajetória marcada por um profundo engajamento na vida política local. Com cinco mandatos consecutivos como vereador desde 2001, incluindo duas presidências da Câmara Municipal (2005-2006 e 2017-2018), sua liderança é um pilar fundamental na região.

Nas eleições municipais de 2016, Espíndula alcançou a maior votação entre os vereadores, com expressivos 2.051 votos, refletindo sua sólida base de apoio e sua conexão com as demandas da população.

Em 2018, Adilson Espíndula deu um novo passo em sua carreira política, sendo eleito deputado estadual pela primeira vez, à época filiado ao PTB, com 11.635 votos. Seu comprometimento com os princípios do partido e sua atuação destacada o tornaram uma figura de destaque na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Em 2022, pelo PDT, Espíndula consolidou sua posição, conquistando seu segundo mandato na Ales com expressivos 22.278 votos, demonstrando o reconhecimento contínuo de seu trabalho pela população capixaba.

“A chegada de Adilson Espíndula ao PSD, é a reafirmação do bom trabalho que estamos realizando, é uma oportunidade de ampliar cada vez mais nossa atuação, em prol do desenvolvimento do Espírito Santo”, afirma Renzo Vasconcelos.

Que em seguida complementa: “Estou entusiasmado com o notável crescimento dos nossos diretórios e o sólido fortalecimento do PSD. Nossas bases estão firmes e prontas para as eleições deste ano. Temos uma equipe dedicada e comprometida, pronta para continuar fazendo um trabalho excepcional. Estamos confiantes de que vamos atrair ainda mais pessoas interessadas em contribuir para o progresso do Espírito Santo, tornando-o um estado cada vez mais próspero e influente em nível nacional”, destaca Renzo.