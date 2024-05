PSD e PP lançam pré-candidaturas para disputa da Prefeitura de Montanha

Com direito a pipoca, banda de música e fogos de artifício, e a participação de três deputados estaduais, uma federal e um secretário, os dois firmaram o compromisso de se manterem unidos, garantindo que o candidato do grupo será aquele que estiver melhor nas pesquisas

A advogada Marisa Salvador (PSD) e o comerciante e produtor rural Tião da Ração (PP) lançaram suas pré-candidaturas à Prefeitura de Montanha, conhecida como Cidade da Amizade, em um evento marcado por uma grande festa.

A celebração ocorreu na Maçonaria Sermão da Montanha, na sexta (17), e reuniu cerca de 400 pessoas, com direito a pipoca, banda de música e fogos de artifício.

O evento contou com a presença dos deputados estaduais Fabrício Gandini e Adilson Espindula, ambos do PSD, além do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, e sua mãe, a ex-vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas.

Apesar da ausência do presidente regional do PSD, o ex-deputado Renzo Vasconcelos, que cumpriu compromisso em Colatina e foi representado pelo assessor Nilo Locatelli, a noite foi marcada pelo entusiasmo dos participantes. Um jingle forte e marcante animou a festa.

Durante a cerimônia, Marisa Salvador e Tião da Ração apresentaram os pré-candidatos a vereador dos dois partidos e firmaram o compromisso de se manterem unidos, garantindo que o candidato do grupo será aquele que estiver melhor nas pesquisas.

Gandini também ouviu dos profissionais da educação os desafios da Escola Elpídio Oliveira, de Montanha, e Marisa discursa para uma mesa com deputados e secretário.

Em um vídeo exibido em um telão, o deputado estadual Theodorico Ferraço e a ex-deputada federal Norma Ayub, ambos do PP, manifestaram apoio a Marisa Salvador.

Em seu discurso, o deputado Fabrício Gandini destacou a importância da participação feminina na política e também lembrou da visita que fez à Escola Professor Elpídio Campos de Oliveira, para conhecer os desafios da comunidade escolar, especialmente a falta de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula.

Gandini também aproveitou a ocasião para desafiar, de forma bem-humorada, o pré-candidato a prefeito da cidade vizinha, o vereador Welton Pezão (Cidadania), que estava na plateia: “Qual é a melhor carne de sol, a de Montanha ou a de Pinheiros?”

O lançamento das pré-candidaturas de Marisa Salvador e Tião da Ração representa um momento significativo na política local, com uma grande festa que reforça o espírito comunitário de Montanha e a disposição dos candidatos em trabalhar unidos pelo bem da cidade.

