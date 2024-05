PSOL lança plataforma para campanha de Camila Valadão à Prefeitura de Vitória

Plataforma digital será ponto de partida para construir plano participativo que apresente soluções para os desafios da capital capixaba

Para fortalecer a construção do programa de governo da pré-candidata Camila Valadão à Prefeitura de Vitória, o PSOL lançará na próxima semana a plataforma “Outra Vitória Possível”. O evento de lançamento será no dia 7 de junho, sexta-feira, às 19 horas, no Fênix Instituto de Humanização, Centro de Vitória.

A plataforma será o ponto de partida para um diálogo amplo com os setores insatisfeitos com a administração atual de Pazolini, apresentando um plano participativo e inclusivo que promova um futuro de bem viver na capital capixaba.

Segundo a pré-candidata, o processo de construção do programa será dividido em três fases articuladas, sendo a primeira delas o lançamento da plataforma digital. “A primeira fase envolve a apresentação de propostas pela população por meio de uma plataforma digital. A segunda fase contará com eventos temáticos na cidade, incluindo visitas a espaços e áreas estratégicas para reconhecimento e levantamento de demandas”, explica Camila.

Na terceira fase, as propostas serão sistematizadas e organizadas em um documento final que será apresentado à sociedade. “Com a plataforma ‘Outra Vitória Possível’, queremos construir um programa que reflita as reais necessidades dos cidadãos de Vitória. Representa um compromisso com a construção coletiva com moradores da capital”, enfatiza a pré-candidata.

Além disso, o partido está estruturando o Núcleo Impulsionador de Programa, responsável por coordenar os debates programáticos, mobilizar a comunidade e elaborar o documento de síntese que será defendido por Camila.

“Estamos comprometidos com um processo participativo e inclusivo, que mobilize a sociedade e apresente soluções concretas para os desafios da nossa cidade. Tenho certeza de que este é um passo fundamental para garantir uma gestão pública transparente e eficiente”, conclui Camila.