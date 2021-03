PTB anuncia nome de Subtenente Assis ao Senado para as eleições de 2022

Um grupo de representantes do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB estiveram reunidos em Brasília, na última semana, com o Presidente Nacional do partido, Roberto Jeferson, para definir as diretrizes para as eleições de 2022. O nome escolhido por Roberto para concorrer à vaga ao Senado no Espírito Santo é do Subtenente Assis.

Assis já é um nome conhecido e de peso. Em sua campanha para Senador em 2018 obteve mais de 247 mil votos. Assis falou que o nome dele já vinha sendo referendado pelo partido, devido a sua trajetória. “O PTB Nacional decidiu que teremos uma candidatura majoritária, com o Roberto Jefferson me dando total apoio, vamos agora buscar novas bases para fortalecer esta pré-candidatura. Sinto-me muito honrado com a confiança que me foi concedida. O PTB é um partido de direita, conservador e focado na defesa da família. Vamos trilhar este caminho juntos até as eleições de 2022”, afirmou Assis.

Nos últimos anos, o PTB vem trabalhando cada vez mais sua cruzada conservadora partidária, atraindo pessoas com identidades semelhantes, principalmente os Militares. “Precisamos mais do que nunca ir às urnas em 2022, para que possamos impedir com nosso voto, que corruptos voltem ao poder. O PTB é uma grande escolha para quem opta pela transparência. O presidente Roberto Jefferson, vem nos conduzindo com um planejamento estratégico que tem por objetivo fazer com que o PTB se fortaleça cada vez mais. Estamos com muito entusiasmo e perseverança redobrados, juntos vamos ajudar a construir um país digno, justo e próspero para os cidadãos brasileiros”, declarou Assis.

Na reunião também estavam presentes Matheus Magalhães, Secretário do PTB Espírito Santo e Presidente do PTB Vila Velha, o empresário Sandro Lopes e o empresário do comércio exterior Bruno Lourenço. O objetivo do PTB é eleger um Senador, um Deputado Federal e três Deputados Estaduais. “Estamos trabalhando para fazer do Espírito Santo um estado cada vez maior”, finalizou o Subtenente.