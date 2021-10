Publicado edital para contratação do projeto de duplicação da BR-259 no Espírito Santo

Coordenador da bancada capixaba, deputado Da Vitória, destaca que os parlamentares do Estado garantiram R$ 3,3 milhões em emenda para o projeto

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14/10), o edital de licitação para a contratação do projeto de engenharia para a duplicação da BR-259 no trecho entre João Neiva e a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Esta é a primeira etapa para as obras de implantação das duas vias e das melhorias na rodovia na região Noroeste do Espírito Santo.

O coordenador da bancada federal capixaba, deputado Da Vitória (Cidadania-ES), destacou que a bancada já garantiu R$ 3,3 milhões para esta primeira parte de elaboração do projeto. A previsão é de abertura das propostas no dia 5 de novembro.

Ao todo são 106 quilômetros do trecho capixaba da rodovia. O valor total da licitação é de R$ 7,1 milhões. Da Vitória agradeceu ao Governo Federal, ao Ministério da Infraestrutura e ao superintendente regional do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, pelo início do processo.

“Uma grande notícia para o Espírito Santo a publicação do edital de licitação do projeto da duplicação da BR-259. É uma obra muito esperada pelos capixabas. A nossa bancada, por decisão unânime, destinou R$ 3,3 milhões para esta contratação. Após a conclusão do projeto, nossa bancada tem o compromisso de buscar junto ao Governo Federal e por meio das emendas parlamentares os recursos para a realização da obra”, disse Da Vitória.

As propostas das empresas interessadas podem ser apresentadas ao Dnit/ES a partir desta quinta-feira (14). A abertura das propostas está marcada para o dia 5 de novembro.