Quais as redes sociais mais usadas pelos eleitores em 2020?

8 de setembro de 2020

Quais os meios e canais cada eleitor consome conteúdo e com que frequência? Essa informação permite que candidatos e suas equipes planejem a comunicação com eleitor com mais assertividade.

A pesquisa sobre o perfil do eleitor conectado, realizada pela escola de marketing e comunicação política Presença Online, coordenada pela pesquisadora Maíra Moraes, da Universidade de Brasília, mapeou a frequência de acesso e uso das redes sociais no ano de 2020.

Segundo o estudo, realizado entre março e junho de 2020, Facebook e Instagram são as redes sociais mais acessadas diariamente pelo eleitor conectado (Gráfico 1). Se considerarmos os números de acessos de “todos os dias” (4) e “quase todos os dias” (3), temos 85% dos entrevistados no Facebook e 58% no Instagram.

Gráfico 1: Frequência de acesso às redes sociais.

Natália Mendonça, que desenvolve cursos sobre anúncios em redes sociais para comunicação política, afirma que diante do contexto atual, em que vivemos orientações para o isolamento social em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a campanha tende a ser a mais digital de toda nossa história.



Como usar esses dados em uma campanha eleitoral?

Segundo a especialista, do ponto de vista do marketing político digital, a maior novidade que a reforma eleitoral de 2017 trouxe, para ser aplicada a partir das eleições 2018, foi a possibilidade de realizar impulsionamento de conteúdos eleitorais em redes sociais e a compra de links patrocinados para priorização de resultados de buscas no Google e em outros buscadores do mercado.

O eleitor está cada vez mais ligado no assunto e consome conteúdo em fontes diversas, como redes sociais e buscadores on-line, por isso, investimentos em desenvolvimento de sites, bons profissionais para a produção de conteúdo e em anúncios on-line já não podem mais ser considerados supérfluos, eles são essenciais para a construção e manutenção da reputação de políticos e candidatos.

O professor de marketing político, Marcelo Vitorino, destaca que o tempo em que o Facebook dava um bom rendimento de acordo com a qualidade do conteúdo que a gente publicava é passado. Se antes, era possível produzir conteúdos em vídeo e foto e fazer testes analisando se era melhor colocar o link ou o texto diretamente na timeline, essas estratégias já não dão resultado.

Já não funciona aquela fórmula ”produza um bom conteúdo que as pessoas vão realmente compartilhar e se engajar, dando likes e assim por diante”. Não sobrou muito espaço para o que fazer. Para você ter um bom rendimento, só pagando!

Em resumo, analisando os dados da pesquisa e buscando resultados eleitorais, Vitorino afirma que “se não sabe impulsionar, não tem resultado”.

Como a pesquisa sobre o Perfil do Eleitor Conectado foi realizada?

Método: a pesquisa é do tipo quantitativa, levantando percentuais para as variáveis estudadas a partir de questionário estruturado, previamente elaborado. As entrevistas foram realizadas pela internet respeitando as quantidades estabelecidas de cada Estado em suas Regiões, de acordo com a informação de domicílios que possuem internet.

População: a população pesquisada é definida como pessoas maiores de 16 anos e residentes na área pesquisada.

Área: todo o território Nacional.

Amostra: 3.955 entrevistas

Os dados foram ponderados em função do número de eleitores de cada Estado e pelo número de domicílios com internet de cada Região.

Margem de erro: com 3.955 casos, a margem de erro para projeção dos dados é estimada em +/- 1,59 p.p.

Nível de confiança: 95,5%



Período: Entre os dias 1º de março e 14 de junho de 2020.

Fonte Marketing Político Hoje