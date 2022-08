Qualificar ES abre 11.040 vagas em cursos presenciais. Inscreva-se aqui!

today9 de agosto de 2022 remove_red_eye51

As oportunidades são destinadas a moradores de 50 municípios capixabas. Das vagas, 1.030 são exclusivas para as mulheres

Começam, nesta terça-feira (09), as inscrições para 11.040 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional do Programa Qualificar ES, ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As oportunidades são destinadas a moradores de 50 municípios capixabas. Das vagas, 1.030 são exclusivas para as mulheres.

As inscrições já podem ser feitas e seguem até o dia 25 de agosto, no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu > Qualificar ES > Inscrições Qualificar ES) ou diretamente no link https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar. É necessário ler as orientações contidas nos editais (SECTIDES Nº 018/2022 e Nº 019/2022) e preencher corretamente o formulário de cadastro e de inscrição on-line. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

O edital SECTIDES Nº 18/2022 dispõe sobre 10.010 vagas destinadas ao público geral. Já no edital SECTIDES Nº 19/2022 são ofertadas 1.030 vagas exclusivas para mulheres.

Para concorrer a uma das vagas destinadas ao público geral, é preciso ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, além de residir no bairro e no município onde o curso será realizado, e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

Para os cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos. Quem vai concorrer às vagas destinadas às mulheres também deve preencher os requisitos acima.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não preenchidas pelos classificados do bairro prioritário citado neste Edital poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno, de acordo com Anexos A e B dos editais. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. As relações de candidatos classificados e suplentes serão divulgadas no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu Qualificar ES > Resultados Qualificar ES), no dia 14 de setembro.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Confira a íntegra do EDITAL SECTIDES Nº 018/2022 – Qualificar ES Presencial – GERAL

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL%20SECTIDES%20N%C2%BA%20018%202022%20-%203%C2%AA%20Oferta%202022%20Programa%20Qualificar%20ES%20Geral%20-%20Presencial%20-%20Assinado.pdf

Confira a íntegra do EDITAL SECTIDES Nº 019/2022 – Qualificar ES Presencial – MULHER

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL%20SECTIDES%20N%C2%BA%20019%202022%20-%203%C2%AA%20Oferta%202022%20Programa%20Qualificar%20ES%20Mulher%20-%20Presencial%20-%20Assinado.pdf

Inscreva-se aqui:

https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar