Qualificar ES abre novas oportunidades para cursos on-line

today21 de agosto de 2021 remove_red_eye39

Novas oportunidades estão abertas para os capixabas interessados em realizar cursos on-line gratuitos do programa de qualificação profissional do Governo do Estado, o Qualificar ES, gerenciado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As inscrições começaram nesta sexta-feira (20) e seguem até o dia 31 de agosto, por meio do site www.qualificar.es.gov.br

São mais de 5 mil vagas em oito opções de cursos, com 120 horas de carga horária cada. Podem concorrer pessoas com idade mínima de 16 anos, completos na data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. No caso do curso de Cuidador de Idosos, a idade mínima necessária é de 18 anos.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site www.qualificar.es.gov.br, ler as orientações contidas no Edital 013/2021 e as respectivas retificações, preencher o formulário de cadastro e, em seguida, a inscrição on-line. É permitida a realização de até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 03 de setembro, no site do programa.

Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro e/ou a inscrição, o candidato deverá entrar em contato, imediatamente, com o suporte do programa Qualificar ES, pelo e-mail [email protected].

Início dos cursos

Com a reabertura de inscrições para os cursos acima citados, foi necessário o adiamento do início de todos os cursos descritos no edital Sectides 013/2021 para o dia 10 de setembro. O acesso dos classificados ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), portanto, será liberado apenas neste dia.

As pessoas que já foram selecionadas quando da divulgação do primeiro resultado deste edital também terão acesso ao AVA, liberado apenas no dia 10 de setembro.