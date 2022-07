Qualificar ES | Confira o resultado do processo seletivo para cursos on-line

A classificação foi realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso

Já está disponível a lista de classificados no processo seletivo para os cursos on-line do Programa Qualificar ES, do Edital nº 014/2022. Foram disponibilizadas 26 mil vagas distribuídas em 13 cursos com carga horária de 120 horas cada. Todas as informações sobre a seleção podem ser conferidas no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br.

Os cursos que integram o edital são: Agente Epidemiológico, Assistente de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, E-Commerce, Formação de Tutores EaD, Inglês Básico, Inglês Intermediário, Inspetor de Qualidade, Recepcionista, Redação para o Enem, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.

A relação dos candidatos classificados está publicada no site https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/ (Menu Sistema UniversidadES > Qualificar ES > Resultados Qualificar ES).

O acesso dos candidatos classificados só será liberado no dia do início do curso, em 26 de julho de 2022, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), localizado no site https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/ (menu Sistema UniversidadES > Qualificar ES > Acesso aos Cursos – AVA) ou diretamente no link http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php.

Caso o candidato classificado já tenha realizado curso do Programa Qualificar ES, continuará utilizando o mesmo usuário (login) e senha já utilizados em cursos anteriores.

Para o primeiro acesso do candidato classificado, o login será o e-mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão Qualificar2022 que deve ser alterada, obrigatoriamente, no primeiro acesso ao curso.

O candidato classificado só terá direito ao Certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.

Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo e-mail [email protected].

Confira na íntegra o Edital Sectides Nº 014/2022:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL_SECTIDES_N%C2%BA_014_2022_3%C2%AA_Oferta_-_Programa_Qualificar_ES_On-line_Geral%20assinado.pdf

Acesse o resultado: https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/RESULTADO%20Qualificar%20ES%20-%202022%20-%203%20-%20ONLINE.pdf