Qualificar ES divulga resultado da oferta on-line para as mulheres

today25 de março de 2023 remove_red_eye40

As candidatas dos cursos on-line do Programa Qualificar ES já podem conferir o resultado. A relação das candidatas classificadas está disponível a partir desta sexta-feira (24) no site www.qualificar.es.gov.br. As vagas foram ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher.

Foram disponibilizadas 10 mil vagas exclusivas para o público feminino para dez cursos. A seleção foi realizada por ordem de inscrição até o preenchimento total das vagas disponíveis, conforme o edital nº 004/23.

O acesso das candidatas classificadas só será liberado no dia do início do curso, que será na próxima quarta-feira (29), no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, localizado no site www.qualificar.es.gov.br.

Caso a candidata classificada já tenha realizado curso do Programa Qualificar ES, continuará utilizando o mesmo usuário (login) e senha já utilizados em cursos anteriores. Para o primeiro acesso da candidata classificada, o login será o e- mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão Qualificar2023 devendo ser alterada, obrigatoriamente, no primeiro acesso ao curso.

O término dos cursos está previsto para o dia 02 de junho.

Em caso de dúvidas, acesse este link: https://secti.es.gov.br/fale-conosco-qualificar-es

CONFIRA O RESULTADO:

https://qualificar.es.gov.br/Not%C3%ADcia/resultado-on-line-mulher-2023-1a-oferta