Qualificar ES: inscrições para cursos on-line gratuitos estão abertas

today13 de outubro de 2021 remove_red_eye75

Estão abertas 26 mil vagas distribuídas em 13 cursos, com carga horária de 120 horas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), abriu, nesta quarta-feira (13), as inscrições para cursos on-line gratuitos e disponibilizados pelo Qualificar ES, referentes ao Edital 020/2021, destinado a todos os municípios do Espírito Santo.



Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos completos na data de lançamento deste Edital. Para cursos na área de saúde, a idade mínima é de 18 anos. Também é preciso ter acesso à internet, além de noções básicas de informática e navegação na internet.



Os cursos ofertados têm carga horária de 120 horas, sendo eles: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, E-Commerce, Costura, Cozinha Asiática, Design de Sobrancelhas, Hamburgueria, Recepcionista, Word e Excel. Além destes, também há oferta de quatro novos cursos: Agente de Alimentação Escolar, Estratégia de Negócios, Operador de Supermercados e Representante Comercial.



O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, ressaltou que a oferta de cursos do Qualificar ES é uma oportunidade para aqueles que estão em busca de renda extra, de recolocação no mercado ou desejam mudar de profissão.



“Os cursos são gratuitos, exigem somente disciplina e dedicação do aluno. Com o certificado em mãos, é possível, ainda neste ano, conquistar uma nova colocação no mercado de trabalho, já que as aulas terminam em dezembro. Planejar o futuro com conhecimento é uma das missões do programa, que já mudou a vida de milhares de capixabas. Basta ter o propósito em mente e dedicar tempo aos estudos. O Qualificar ES é o passaporte para o futuro”, disse Hoffmann.



As inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 24 de outubro, pelo site www.qualificar.es.gov.br. O candidato deve preencher o formulário de cadastro e, em seguida, fazer a inscrição on-line. O candidato poderá realizar duas inscrições por CPF e e-mail. A classificação é feita a partir da ordem de inscrição e será divulgada no site do Qualificar ES, no dia 28 de outubro.



Em caso de dúvidas e identificando qualquer problema no cadastro ou inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o suporte do programa, pelo e-mail [email protected].