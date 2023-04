Qualificar ES oferta 10 mil vagas em cursos presenciais, inscrição aqui

Os capixabas com interesse de realizar curso técnico profissionalizante e entrar no mercado de trabalho com qualificação terão a chance de fazer isso com as novas ofertas de vagas presenciais do Qualificar ES. Ao todo, são mais de 10 mil vagas distribuídas em dois editais — Edital nº 008/2023, destinado ao público geral, e Edital nº 009/2023, exclusivo para o público feminino —, ambos ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). As inscrições têm início nesta segunda-feira (24).

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, enfatizou a importância desta oferta de cursos presenciais para os capixabas, em especial, às mulheres.

“É muito gratificante ofertar esses cursos, especialmente para as mulheres capixabas, porque mostra o quanto o Governo do Estado se importa com este público para que gerem seus próprios empreendimentos, adentrem no mercado de trabalho, conquistem a independência financeira e, com isso, movimentem a economia do Estado”, salientou.

A nova oferta é de 8.965 vagas destinadas ao público geral e 1.045 vagas destinadas exclusivamente às mulheres. Essas vagas são ofertadas pelo Qualificar ES, em parceria com o Programa Agenda Mulher. Os cursos serão realizados em 40 municípios do Estado, conforme os editais.

Há oferta de vagas para cursos de assistente administrativo, maquiagem, porteiro, cuidador de idosos, informática básica, assistente de logística, entre outros, totalizando 61 cursos com carga horária de até 120 horas.

Para fazer a inscrição, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de matrícula, residir no município onde o curso será realizado, saber ler e escrever, e ser do sexo feminino caso for se inscrever em uma vaga reservada ao público feminino.

A inscrição deve ser feita no site www.qualificar.es.gov.br, onde o candidato deverá fazer um cadastro antes de se inscrever em algum curso. O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.

A relação dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site www.qualificar.es.gov.br, no dia 29 de maio. A classificação será em ordem decrescente, de acordo com a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, de acordo com os editais.

O período de inscrição tem início nesta segunda-feira (24) e segue até o dia 12 de maio.

Leia os editais AQUI:

www.qualificar.es.gov.br/edital-2023-presencial

Faça sua inscrição AQUI:

http://www.qualificar.es.gov.br/edital-2023-presencial

https://inscricao.secti.es.gov.br/