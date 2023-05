Qualificar ES oferta 20 mil vagas em cursos on-line, edital aqui

today3 de maio de 2023 remove_red_eye78

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), começa a ofertar 20 mil vagas em cursos on-line do Programa Qualificar ES nesta quarta-feira (03). O período de inscrição segue até o dia 15.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, os cursos on-line possibilitam o acesso do cidadão a cursos profissionalizantes de qualidade e uma maior capacitação ao mercado de trabalho.

“Com essas vagas, o Governo do Estado democratiza o acesso a cursos técnicos e profissionalizantes de qualidade para todos os capixabas de todos os municípios do Estado, qualificando mão de obra, gerando trabalho, emprego e renda e impulsionando os setores da economia do Espírito Santo”, destacou Bruno Lamas.

Além disso, o secretário pontuou que este edital é a segunda oferta de vagas on-line para o público geral de 2023. “ Só neste ano, o Governo do Estado ofertou 40 mil vagas on-line para o público geral, sendo que 20 mil foram na primeira oferta e mais 20 mil são nessa nova oferta. Em breve, estaremos realizando a formatura das turmas do primeiro edital”, ressaltou.

A oferta é de 2 mil vagas para cada um dos dez cursos a distância com carga horária de 120 horas, totalizando 20 mil vagas. Para participar da seleção, é preciso ter idade mínima de 16 anos completos até o dia da matrícula, ter acesso à internet e ter noções básicas de informática e a navegação de internet.

Para a efetivação da inscrição o candidato deverá acessar o site www.qualificar.esgov.br, fazer o cadastro e se inscrever. O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.

A seleção será por ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. O resultado será divulgado no site www.qualificar.es.gov.br no dia 19 de maio.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados nos cursos recebem certificação.

Serviço

Os dez cursos ofertados são:

– Assistente de Contabilidade.

– Assistente de Tecnologia da Informação.

– Auxiliar Administrativo.

– Auxiliar de Creche.

– Design de Sobrancelhas.

– Educação Especial e Inclusiva.

– Inglês Básico.

– Informática Básica.

– Recepcionista.

– Segurança do Trabalho.

Para mais informações, acesse este link: http://www.qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Leia o edital AQUI: http://www.qualificar.es.gov.br/online-edital-2023