Qualificar ES realiza formatura de cursos presenciais na Região Metropolitana

today5 de setembro de 2022 remove_red_eye62

Ao todo, 3.184 formandos receberam seus certificados de qualificação profissional. Desses, 854 receberam ainda kits empreendedor

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), realizou, nesta segunda-feira (05), a formatura dos cursos presenciais do programa Qualificar ES realizados na Região Metropolitana da Grande Vitória. Ao todo, 3.184 formandos receberam seus certificados de qualificação profissional. Desses, 854 receberam ainda kits empreendedor.

Os cursos foram realizados de forma presencial nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, entre os meses de junho e agosto e integram a 2ª oferta anual de cursos presenciais do Qualificar ES.

A aluna Rubia da Silveira Storckdo, formanda dos cursos de Maquiagem e Design de Sobrancelhas, falou em nome dos formandos e a professora Daiane Silva Patrício Guimarães, do eixo de Beleza, foi a paraninfa das turmas e discursou representando todos os professores e a equipe do programa Qualificar ES.

Além disso, os alunos concluintes dos cursos práticos dos eixos de Beleza, Gastronomia, Decoração de Festas e Costura receberam ainda kits com produtos relativos às suas áreas de formação, conforme previsão da Lei nº 11.308 de 17/06/2021. O objetivo é subsidiar a abertura de novos empreendimentos, o início das atividades desses alunos no mercado, além de fomentar o empreendedorismo.

Nesta 2ª oferta, 2.051 egressos dos cursos práticos foram beneficiados com os kits, sendo 854 nos polos de Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória e Viana, e outros 1.197 nos municípios do interior do Estado.

O programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional nas modalidades on-line, presencial e semipresencial, com foco no empreendedorismo, prevenção da criminalidade, promoção da autoestima, senso de pertencimento local, melhoria de condições de desenvolvimento dos moradores dos bairros atendidos e possibilidade para sua inserção ao mundo do trabalho.

Em 2021, foram ofertadas mais de 160 vagas pelo programa. E, em 2022, serão 200 mil novos capixabas atendidos até o final do ano.