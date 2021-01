R$ 12 mil por dia é o que teria gasto Neymar para manter convidadas para sua festa em hotel

Parece que a polêmica festa de Ano Novo de Neymar Jr. ainda está dando o que falar! De acordo com informações do jornal Extra, a mansão alugada pelo craque para comportar a comemoração de grande porte não foi suficiente para acomodar todos os convidados, de modo que ele decidiu alugar alguns quartos de um hotel próximo para algumas convidadas da comemoração.

Cerca de seis moças, entre modelos e blogueiras do Brasil e dos Estados Unidos, ficaram hospedadas no Portobello Resort e Safari, hotel praticamente vizinho ao local da suposta festa em Mangaratiba, cujas diárias chegam a somar 12 mil reais. O veículo ainda afirma que o luxo não foi o mesmo que o oferecido na mansão que foi sede da festa, onde estavam os convidados VIP.

Algumas das convidadas ainda teriam chegado com antecedência, pouco depois do Natal – mas nem todas podem manter as esperanças de serem convidadas para a próxima festança do jogador. O Extra afirma que Neymar não ficou feliz com o fato de que algumas delas publicaram registros do passeio nas redes sociais, algo que ele havia proibido, e já cortou as moças em questão de listas futuras.

Fonte Folha Vitória