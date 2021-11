Rasteirinhas de corda são tendência de moda para o verão de 2021

today19 de novembro de 2021 remove_red_eye17

Juliana Cunha, influencer e especialista em moda, dá dicas de como utilizar o calçado e arrasar neste fim de ano

A estação mais alegre do ano está prestes a começar e, com a virada de período, é o momento de renovar o guarda roupa para seguir as novas tendências de moda. O verão de 2021 já demonstra ter uma vasta lista de ideias criativas para montar looks. Desde a utilização da cor branca, até a introdução das peças de alfaiataria no dia a dia das brasileiras, a estação promete deixar todo mundo um pouco mais estiloso.

Quando se fala em verão, logo se pensa em praia e sol. Por isso, nada mais natural do que apostar em uma sandália leve e confortável para a estação mais quente do ano. A influenciadora e especialista em moda Juliana Cunha, acredita que, para 2021, as rasteirinhas de cordas, com suas diversas possibilidades de amarrações, são uma aposta certeira. “As rasteirinhas com cordas chegaram para ficar”, afirma a especialista.

De acordo com ela, esse tipo de calçado dá um toque de rusticidade ao look e deixa as roupas com um ar de confiança maior. “Com seu efeito rústico e desalojado, a rasteirinha de cordas cria um contraste interessante e garante um visual cheio de personalidade”, opina Juliana Cunha.

A influencer mora em Brasília, mas garante que não estar perto da praia não é um problema para quem deseja adotar as rasteirinhas de corda. “Mesmo sendo de um estilo praiano, as rasteirinhas são super versáteis e você pode combiná-las com calça jeans, vestidos e saias”, aconselha.

As sandálias com amarrações serão a cara do verão de 2021, isso se estende a todos os modelos de calçados femininos. Ou seja, se você não é de usar rasteirinha, basta procurar um modelo de amarração de cordas com salto ou outro que se adapte às suas preferências. “O mais interessante é que tendências como estas são adaptáveis e todo mundo pode aproveitar da melhor forma possível”, explica Juliana.

Sobre Juliana Cunha

Formada em Direito pelo UniCEUB, no Distrito Federal, pós-graduanda em Direito do Trabalho pela mesma instituição e atuante na área jurídica do Governo do Distrito Federal. Seu reconhecimento na sociedade cresce exponencialmente pela sua segunda paixão: influenciar pessoas.

Sua expertise como formadora de opinião a levou para a profissão de digital influencer, atualmente não apenas sua fonte de renda, mas algo que ela faz com prazer ao compartilhar com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. Filantrópica, Juliana Cunha também realiza ações sociais em abrigos e comunidades carentes do Distrito Federal há anos.