Recarga de carros e bicicletas elétricas em condomínios é aprovada no ES

today2 de junho de 2026 remove_red_eye90

Após articulação de Gandini, projeto segue para sanção e garante a instalação de carregadores em vagas privativas com regras de segurança

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (2), em votação simbólica, o Projeto de Lei 342/2026, de autoria do governo do Estado, que garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais o direito de instalar carregadores individuais para veículos elétricos (carro e bicicleta). A matéria agora segue para sanção do governador Ricardo Ferraço (MDB).

A proposta foi encaminhada pelo Executivo após articulação do deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), autor do PL 574/2025. O projeto original chegou a ser aprovado pela Assembleia, mas foi vetado pelo governo por questões relacionadas à iniciativa legislativa.

Após o veto, Gandini manteve o diálogo com o Palácio Anchieta e convenceu o governo da importância de preservar o conteúdo da proposta por meio de um novo projeto.

“Quero agradecer ao governador Ricardo Ferraço, que viu a importância do nosso projeto. Fiz um trabalho de convencimento. Ao dialogar com a sociedade, ele percebeu a necessidade de acelerarmos a transição energética, facilitando a vida de quem adquiriu um carro elétrico”, afirmou o deputado.

A nova lei garante ao condômino o direito de instalar carregadores em vagas privativas, desde que sejam respeitadas as normas técnicas e de segurança, a capacidade elétrica da edificação e as exigências da concessionária de energia. O texto também impede que condomínios façam proibições sem justificativa técnica fundamentada.

Segundo Gandini, a medida beneficia principalmente moradores de cidades verticalizadas, como Vitória e Vila Velha, onde muitas pessoas que adquiriram veículos elétricos encontram dificuldades para fazer a recarga em casa.

“Muitas pessoas adquiriram o carro elétrico, mas não têm onde recarregar. Boa parte das nossas cidades é verticalizada. Essa proposta cria a condição de ajudar aquelas pessoas que adquiriram o carro como forma de economia de combustível e sensibilidade com o meio ambiente”, destacou.

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia, Gandini defende que a medida ajuda a preparar o Espírito Santo para a expansão da mobilidade elétrica e para os investimentos previstos no setor.

O deputado lembra que o Estado vive um momento estratégico, com a expectativa de receber uma montadora de veículos elétricos em Aracruz. Para ele, criar a infraestrutura necessária para a recarga desses veículos é um passo fundamental para acelerar a transição energética e garantir que o Espírito Santo acompanhe as transformações que já estão em curso no Brasil e no mundo.

Durante a votação, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), reconheceu publicamente o papel de Gandini na construção da solução junto ao governo.

“O condômino tem o direito de instalar desde que esteja tudo tecnicamente de acordo. O governo entendeu o debate, vetou, mas já encaminhou a matéria para cá. Quero parabenizar o deputado Gandini pela iniciativa e pelo convencimento para que o governo pudesse encaminhar essa matéria para cá”, afirmou.

Antes de chegar ao plenário, o projeto foi aprovado nas comissões reunidas de Justiça, Finanças e Infraestrutura. Relator da matéria, o deputado Alexandre Xambinho (Podemos) destacou a importância da proposta para o futuro do Estado e para a agenda ambiental.

“A proposta é importante, principalmente pelo momento que o Estado vive e também pelo processo de mudanças climáticas que o mundo todo enfrenta. Temos responsabilidade socioambiental e, em breve, vamos receber uma montadora de veículos elétricos. A maioria desses carros chega ao Brasil pelo Porto de Vitória”, ressaltou.

crédito Yasmim Lourenço/Assembleia Legislativa