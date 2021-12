Recarga do CartãoGV poderá ser feita também pelo PicPay a partir desta terça-feira (14)

13 de dezembro de 2021

A partir desta terça-feira (14), quem utiliza o Sistema Transcol para se deslocar na Região Metropolitana da Grande Vitória poderá contar com mais um parceiro na hora de recarregar seu CartãoGV. O app de pagamentos PicPay começa a oferecer a recarga para todos que utilizam o aplicativo. A novidade foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em vídeo divulgado nas redes sociais.



“Estamos anunciando mais um avanço para o transporte público e para o Sistema Transcol. Com a possibilidade de recarga do CartãoGV com o PicPay, o usuário terá mais facilidade e comodidade quando precisar abastecer seus créditos. Além disso, é um aplicativo capixaba que ganhou todo o País. Essa ação é mais um passo para melhorarmos a qualidade do transporte público capixaba”, disse o governador.



Criado no Espírito Santo, o PicPay é atualmente o maior aplicativo para pagamentos do Brasil, com mais de 60 milhões de usuários. Disponível para download em celulares com sistemas operacionais Android e iOS, permite fazer compras, realizar ou receber pagamentos pelo smartphone com cartão de crédito ou valor de transferência.



De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a implantação do CartãoGV, junto com o novo sistema de bilhetagem, foi pensada para agregar tecnologia. “Foi uma modernização importante. Um sistema que permite trazer novas formas de recarga e de pagamento de tarifa. Para fomentar o uso do transporte coletivo, é imprescindível que o usuário tenha diversas opções para que o serviço seja uma comodidade”, reforçou.



CartãoGV

O CartãoGV é o Bilhete Único Metropolitano e utilizado no Sistema Transcol. O cartão tem tecnologia anti fraudes, trazendo mais segurança e agilidade a bordo. Atualmente, o CartãoGV também permite que moradores de Viana e de Vitória possam fazer conexões entre linhas sem precisar passar por um terminal ou pagar uma segunda tarifa.



Como adquirir: o Cartão GV pode ser adquirido nos postos de venda do GVBus, nos terminais, rede física de parceiros ou ainda em máquinas de auto-atendimento, pelo valor de R$ 10,00 que são convertidos em créditos.



Os pontos de recarga do CartãoGV podem ser consultados no site: www.cartaogv.com.br



Onde adquirir/ Recarregar o CartãoGV

Site: www.cartaogv.com.br

É possível acessar a lista completa e georeferenciada, com endereços e contatos de lojas e parceiros. Ao todo, são mais de 140 pontos. No site também é possível fazer a recarga.



Aplicativo: ÔnibusGV – disponível para Android e IOS – Recarga



MobiGV – Van itinerante: programação no site: www.cartaogv.com.br



Agentes de Venda: Agentes de vendas que circulam nos terminais vendendo cartões e créditos.



Outra forma de realizar a compra de créditos e cartões é na roleta de entrada dos terminais, onde dois agentes se posicionam nas guaritas para atender os passageiros que não possuem créditos ou cartões e desejam entrar para pegar um ônibus.



Máquinas de autoatendimento

– Terminal Campo Grande: próximo à loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal Jardim América: Próxima à loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal de Itacibá: Na loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal de Laranjeiras: Próximo à loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal de Jacaraípe: Próximo à loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal de Carapina: Na loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal de Vila Velha: Próxima à loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do Terminal



– Terminal do Ibes: Próximo à loja do GVBus

Funcionamento: o mesmo do terminal



– Terminal São Torquato

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Rodoviária de Vitória: Av. Alexandre de Buaiz (350), Ilha do Príncipe

Funcionamento: aberta 24 horas

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Masterplace Mall (Supermercado OK da Reta da Penha): Av. Nossa Sra. Da Penha (2150), Barro Vermelho. Funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 21h. Aos domingos, de 8 às 15h

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Loja de Cadastro Vitória: Rua Constante Sodré (265), Santa Lúcia. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória Funcionamento: de segunda a sexta, de 7 às 17h

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Moxuara – Avenida Mário Gurgel, 5353 – São Francisco, Cariacica

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Mestre Álvaro – Av. João Palácio, 300 – Eurico Salles, Serra

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Montserrat – Av. Eldes Scherrer Souza, 2162- Colina de Laranjeiras, Serra

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Praia da Costa – Av. Dr. Olívio Lira, 353 – Praia da Costa, Vila Velha

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Boulevard – Vila Velha Rod. do Sol, 5000 – Itaparica, Vila Velha

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2.418 – Divino Espírito Santo, Vila Velha

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Norte e Sul – Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 – Jardim Camburi, Vitória

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



– Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória

Pagamento somente com cartão de crédito/débito



Como adquirir o Cartão GV nas máquinas de autoatendimento

Para adquirir o CartãoGV nas máquinas de autoatendimento, basta escolher a opção “Faça seu Cartão” na tela inicial. Em seguida, a pessoa deve digitar o número do CPF no teclado. Na sequência, deve selecionar o valor da recarga, lembrando que para a aquisição nas ATM, o valor mínimo cobrado é de R$ 10,00. Se o pagamento for efetuado em dinheiro (no caso das máquinas disponíveis nos terminais), não é possível efetuar o troco. Concluído este processo, o CartãoGV será liberado pelo dispenser da máquina.