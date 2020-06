Recuperação da rodovia Bom Jesus do Norte a BR-101 tem 70% das obras concluídas

O motorista que trafega pelo sul do Estado terá um deslocamento mais seguro e confortável na rodovia que se estende da BR-101, na altura de Mimoso do Sul, a Bom Jesus do Norte, na divisa com o Rio de Janeiro. O trecho da ES-297, de aproximadamente 46 quilômetros, está passando por intervenções de recuperação. Com 70% das obras concluídas, a previsão é que o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) conclua o trabalho até setembro.

Esse trecho da ES-297 passa também pelo município de Apiacá. As obras de recuperação da rodovia serão mais um importante investimento em infraestrutura na região. Em janeiro deste ano, o DER-ES entregou a obra de implantação do Contorno de Apiacá, que retirou o trânsito de veículos pesados da sede do município, garantindo mais segurança para motoristas e moradores, além de dinamismo no transporte de cargas.

Também estão em execução outras importantes obras para o sul do Espírito Santos. Entre elas, a pavimentação da ES-181 entre o distrito de Café, em Alegre, e o trevo de São José do Calçado; e a pavimentação da via entre Divino de São Lourenço e o distrito de São Tiago, em Guaçuí (ES-493 e ES-185).

Entre os serviços que estão sendo executados na ES-297 estão: fresagem, implantação de revestimento asfáltico, drenagem superficial e passagens de gado. “Trata-se de uma importante obra não só para a região sul, mas para todo o Estado, principalmente se considerarmos o aspecto da integração com o norte do Rio de Janeiro. Era uma obra muito aguardada pela população”, diz o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura.