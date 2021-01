Recursos indicados pela Deputada Federal Norma Ayub para o Espírito Santo somam R$ 272 milhões em 2020

A Deputada Federal Norma Ayub, seguindo seu propósito de cuidar do Espírito Santo, destinou aos municípios, hospitais e estado, através de seu mandato, no ano de 2020, mais de R$ 272 milhões via emendas individuais, de bancada (juntamente com os colegas parlamentares) e indicação de recursos extras.



O ano de 2020 foi para todos um grande desafio, mas a Câmara dos Deputados criou mecanismos para que o trabalho dos deputados não paralisasse durante a pandemia. As principais ações contra o coronavírus passaram pela Câmara, como o auxílio emergencial, distribuição de merenda escolar para alunos com aulas suspensas, linhas de crédito, entre outras ações.



Para a deputada, apesar de ter sido um ano desafiador para todos, o trabalho na Câmara não poderia deixar de ser realizado com excelência. “Tivemos que nos adequar ao novo modelo proposto pela Câmara dos Deputados e desta forma continuar a desenvolver o trabalho. Coloquei meu foco em recursos que poderiam ajudar o nosso estado a dirimir as consequências do coronavírus. Consegui, através do meu mandato, destinar R$ 9,8 milhões para o combate à Covid-19. E vamos seguir nessa luta em 2021″, disse a deputada.



Foram destinados ainda recursos para Infraestrutura, Agricultura, Educação, Assistência Social, Turismo e esporte.



Entre as principais ações da parlamentar no ano de 2020 estão 87 propostas legislativas importantes, 394 votações nominais, participação em praticamente todas as sessões presenciais e on-line, tendo apenas quatro faltas justificadas por questões de saúde.



De sua Cota Parlamentar, a Deputada utilizou apenas cerca de 30% do valor disponível. “Utilizo apenas o necessário para as despesas referentes às minhas atividades parlamentares e manutenção do gabinete”, finalizou Ayub.