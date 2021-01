Redução de cargos, salários e gratificações na Câmara de Anchieta

Expectativa é de economizar mais de R$ 1 milhão por ano

O novo Presidente da Câmara de Anchieta, Edson Wando de Souza (MDB), o Edinho Edmais, assinou no início da semana Portaria estabelecendo a suspensão do pagamento de funções gratificadas a servidores do legislativo municipal. De acordo com Edinho, o valor pago por ano gira em torno de R$ 500 mil.

Outra medida anunciada pelo Presidente foi a mudança na estrutura administrativa da Câmara. “Hoje aproximadamente 95% do orçamento do nosso legislativo está comprometido com pagamento a servidores, incluindo jetons, salários, gratificações e vale alimentação. Precisamos adequar, porque isso inviabiliza o funcionamento da Casa”, disse Edinho.

No projeto, que deverá ser votado na próxima sessão, estão previstas redução no número de cargos comissionados e diminuição de valores salariais. Com essa outra medida a economia vai ultrapassar a casa dos R$ 500 mil, o que totaliza mais de R$ 1 milhão por ano.

Com os valores economizados Edinho pretende investir na recuperação da estrutura da Câmara que está com banheiros interditados, falta de manutenção na rede elétrica e equipamentos de informática e ar condicionado sucateados. “O apoio da mesa diretora da Casa, na pessoa do Vice-Presidente Renan Delfino e também da Secretária Tereza Mezadri têm sido de grande importância, assim como os demais vereadores que apoiam essas medidas”, finalizou Edinho.