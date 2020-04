REFLEXÃO | Ingratidão

Sou professora, amo o que faço e amo os meus alunos, mas não posso amar o que fazem de mim.

Não vou gravar vídeos, nem vou fazer lives e, muito menos, gastar o meu tempo fazendo material diferenciado para alunos durante o isolamento devido ao COVID – 19.

Sabe o motivo? Ingratidão!

A educação sempre foi atacada pelo vírus da indiferença política, dos pais, alunos e sociedade em geral.

Quando ficamos literalmente isolados, em greve, pelo vírus do não pagamento do piso e pelas péssimas condições de trabalho que nós professores passamos nas escolas, nenhum pai, político, aluno ou membro da sociedade tirou um pouco do seu tempo em suas casas e em seus afazeres para fazer um vídeo, um slide, um texto ou uma live para chamar atenção acerca da importância da educação. Pelo contrário, fomos taxados de preguiçosos, de vagabundos e que as greves eram apenas uma forma de ganhar dinheiro sem dar aulas.

Então, vou cumprir o meu papel que me foi delegado pela sociedade.

Os pais educam seus filhos para que não sejam professores, os professores educam seus filhos para seguirem outras profissões. As instituições particulares e de excelência educacional do país não educam seus alunos para serem professores, mas para seguirem profissões que são valorizadas pela sociedade.

Os políticos fazem projetos para cortar meu salário pela metade, nunca fiz parte de grupo prioritário e essencial na sociedade. Minto, fomos grupos prioritários para tomar vacinas contra gripe, pois adoecer no exercício da profissão é constrangedor, pois temos um plano de saúde ruim e passamos por perícias desumanas que também nos julgam de forma pejorativa.

A educação é prioridade nos discursos políticos vazios de valorizá-la, só fazendo parte de um trinômio de falácias em período eleitoral: segurança, saúde e educação.

Peço desculpas aos meus alunos, mas, essa aula, não vou lecionar, é demais para mim. Também sofro com o Vírus invisível que você, sim, VOCÊ, políticos, pais e sociedade em geral insistem em não enxergar.

O que os seus pais não desejaram para eles, não desejam para vocês, nem para um ente querido próximo, nesse momento, também não posso desejar para vocês: Um professor.

(Autor desconhecido)