Reforço na segurança durante temporada de verão em Anchieta

today16 de dezembro de 2019 remove_red_eye21

A Prefeitura de Anchieta irá reforçar a segurança no município, principalmente nos balneários, durante a temporada de verão por meio de uma atuação intensificada da Guarda Civil Municipal com apoio da Polícia Militar. Na semana passada aconteceu uma reunião com representantes de diversas entidades no gabinete do prefeito Fabrício Petri para tratar do assunto e montar um planejamento estratégico.

De acordo com o gerente da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira, a Guarda elaborou um planejamento estratégico para ampliar as ações preventivas nos balneários durante a temporada de verão. As ações terão início na próxima sexta, dia 20. O número de agentes nas orlas e nas praias também será ampliado. Com isso, segundo o gerente, toda corporação, que conta com 70 agentes, estará envolvida para atuar na operação.

Durante a reunião também foi definido pela Guarda que será implementado o patrulhamento de verão, voltado ao atendimento aos turistas e à população, dando ênfase aos balneários do município e aos comércios. “Estamos realizando ajustes necessários para cobrir todas as praias do município, com a realocação de agentes que trabalhavam exclusivamente nas escolas, em postos fixos, no administrativo ou que estavam de férias”, explica Nogueira.

O objetivo da ação é garantir mais segurança nos locais de maior concentração de pessoas durante a alta temporada. No Natal a Guarda terá 30 agentes nas ruas do município. Já no réveillon, outros 25 agentes irão somar o reforço, garante Nogueira.

O prefeito Fabrício Petri conta que pretende investir ainda em 2020 nos agentes da Guarda Municipal. “Estamos licitando drones que poderão ser utilizados nas prevenções e em operações dos órgãos de segurança, além de novas viaturas e outros equipamentos para os agentes municipais”, disse.

Som alto é proibido em Anchieta

Os casos de poluição sonora nas praias são as principais reclamações da população, o reforço da Guarda Municipal e da Fiscalização Ambiental irá assegurar medidas eficazes de combate. Blitz também serão realizadas com apoio da Polícia Militar nas principais entradas da cidade.

“Nossas equipes estão atuando preventivamente em diversas regiões e agora contamos com mais esse patrulhamento para preservar e garantir a segurança de todos que frequentam ou visitam nossos balneários”, garante Petri.

O Decreto nº 5840 regulamenta sobre poluição sonora nas praias e ruas da cidade. A pessoa que for flagrada usando caixa de som com volume acima do permitido em praias de Anchieta, pode receber multa de R$ 1.950.



Foto: Renan Alves