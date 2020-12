Relatório do MPES constata mil casos confirmados de Covid-19 em pessoas em situação de rua

Relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) indica que, de maio até de 1º dezembro de 2020, ocorreram 3.919 notificações de pessoas em situação de rua com suspeita da Covid-19. Desses, 1.000 casos foram confirmados, 922 foram curados e 1.854 foram descartados. Foram registrados 23 óbitos.

Quanto ao gênero, a incidência da Covid-19 tem sido de maior impacto no grupo feminino. O CACO verificou que 526 mulheres foram contaminadas, representando 53% da somatória de casos confirmados. Entre os homens, foram 474 casos confirmados de contaminação pela Covid-19, o que representa 47% do total.

O relatório tem objetivo de fornecer instrumentos aos promotores de Justiça e servidores da instituição com informações de fontes seguras, para contribuir na compreensão dos impactos da Covid-19 e as implicações na vida da população em situação de rua. Permite, também, ampliar a atuação ministerial por meio de ações institucionais qualificadas visando à defesa de direitos desse grupo extremamente vulnerável e, ainda, impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos financeiros, a implementação de políticas públicas e o efetivo controle social.

Veja o relatório