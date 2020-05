Resgate de pontos do Sicoob ganha bônus para desconto na fatura do cartão de crédito

Até junho, quem tem o cartão de crédito Sicoobcard será beneficiado com um bônus de 50% do programa de resgate de pontos diretamente na fatura. A medida, adotada pelo Sicoob para auxiliar ainda mais os cooperados em um momento delicado da economia brasileira, engloba tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas participantes do Sicoobcard Prêmios. Aos cooperados que ainda não têm cadastro na plataforma, basta realizá-lo para aproveitar a promoção.



O programa oferece desconto de verdade na fatura Sicoobcard, trocando pontos acumulados a cada compra por crédito diretamente na conta final do cartão.



Antes do bônus, o cooperado podia trocar, por exemplo, 1.254 pontos por R$ 25. No período promocional passa a ter direito, com a mesma pontuação, a R$ 37,50. Quem trocava 5.017 pontos por R$ 100 em crédito, agora tem direito a R$ 150 e assim sucessivamente.



A troca de pontos por crédito pode ser feita no site www.sicoobcard.com.br, no menu programa de pontos. Além do site Sicoobcard Prêmios, é possível verificar o saldo tanto no app Sicoobcard quanto na fatura do cartão.



Para evitar que os cooperados tenham que sair de casa para resolver dúvidas, o site do Sicoobcard foi abastecido com diversas informações sobre parcelamento, cartão virtual, validade, entre outras. Entre os principais diferenciais do Sicoobcard estão juros competitivos, descontos na anuidade, liberação rápida de limite e o fechamento da fatura 10 dias antes da data de vencimento, proporcionando maior fôlego para o pagamento das compras.

Hoje, o Sicoob conta com mais de 4,6 milhões de cooperados.