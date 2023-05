Resultado da 2ª oferta de cursos presenciais do Qualificar ES está disponível

Está disponível, nesta terça-feira (30), o resultado da 2ª oferta dos cursos presenciais tanto para o público geral quanto para o público feminino do Programa Qualificar ES. Os candidatos já podem conferir a relação entre os classificados e os suplentes das vagas oferecidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), no site do Qualificar ES www.qualificar.es.gov.br.

Foram ofertadas 10 mil vagas em 61 cursos presenciais com 120 horas de carga horária. A oferta foi de 8.965 vagas destinadas ao público geral e 1.045 vagas destinadas exclusivamente às mulheres. Essas vagas foram ofertadas pelo Qualificar ES, em parceria com o Programa Agenda Mulher. Os cursos serão realizados em 40 municípios do Estado, conforme os editais.

A classificação foi em ordem decrescente, de acordo com a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, conforme os editais.

A matrícula dos candidatos classificados será realizada nos três primeiros dias de aula de cada polo pelo professor que ministrará o curso, quando será entregue toda documentação, fazendo-se a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificados.

O candidato que não comparecer nos três primeiros dias de aula dos cursos do Programa Qualificar ES poderá ser excluído automaticamente do curso, sendo substituído pelo suplente. Não havendo suplente, será substituído por vagas remanescentes.

A documentação necessária para a realização da matrícula se encontra no edital. O candidato classificado que não apresentar a documentação exigida no momento da matrícula até a data estipulada será desclassificado.

Os alunos que concluírem os cursos, receberão um certificado de conclusão de curso e kit empreendedor, destinado aos cursos com aulas práticas. Só será permitido a entrega de UM kit empreendedor por eixo.

As aulas iniciam no dia 06 de junho.

Para mais informações, escreva para este link: www.qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Acesse o resultado AQUI: www.qualificar.es.gov.br