Ricardo Ferraço percorre bairros de Guarapari e reforça aliança com município

today4 de setembro de 2026 remove_red_eye73

O governador do Espírito Santo e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), esteve em Guarapari na manhã de quinta-feira (3) para uma agenda de rua que percorreu diferentes regiões do município. Ao lado do candidato ao Senado e ex-governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito Rodrigo Borges, Ricardo caminhou pelas ruas, acompanhado de carro de som, conversando com moradores e apresentando propostas para a continuidade do trabalho no Estado.

A mobilização passou pelos bairros Aeroporto, Muquiçaba, Centro, Olaria, Kubitschek e Perocão, reunindo apoiadores e permitindo que os candidatos mantivessem contato direto com a população.

A agenda também serviu para reforçar a aliança política e administrativa entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Guarapari. Segundo os dados apresentados pela campanha, a parceria já reúne mais de R$ 471 milhões em investimentos, distribuídos em 130 ações nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança e saneamento.

Entre as principais intervenções citadas estão a engorda da Praia de Meaípe, a reabilitação da Rodovia ES-060, a construção do 10º Batalhão da Polícia Militar e obras de drenagem e pavimentação de vias urbanas.

Durante a caminhada, Ricardo Ferraço destacou a receptividade encontrada nas ruas e afirmou que pretende dar continuidade aos investimentos e projetos desenvolvidos no município.

“Queremos agradecer à população de Guarapari pelo carinho e pela manifestação de confiança no futuro do Espírito Santo. É a transformação que a gente fez aqui nesses últimos anos e a transformação que nós vamos continuar a fazer no governo, contando com o apoio de Casagrande no Senado e junto com o prefeito Rodrigo Borges”, afirmou o governador.

A presença conjunta de Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Rodrigo Borges reforçou o alinhamento entre as lideranças e sinalizou a intenção de manter a parceria para a execução de novos projetos e investimentos em Guarapari.