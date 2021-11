Rodovia do Penedo é liberada para o tráfego de veículos em Itapemirim

O tráfego de veículos na rodovia do Penedo, que liga a ES-487 a ES-060 (Rodovia do Sol), em Itapemirim, foi liberado após vistoria na manhã desta sexta-feira (26) realizada pela Guarda Municipal e Defesa Civil. A via estava interditada desde o último dia 2 de novembro em função de danos causados pelas fortes chuvas que caíram no município.

Durante o período de interdição, equipes operacionais das secretarias municipais de Obras e Urbanismo (Semou) e de Serviços Públicos (Semusp) executaram obras de melhorias em trechos da via, como a recuperação de partes do asfalto e novo manilhamento, além de serviços de capina, roçada e limpeza ao longo das laterais da rodovia.

As equipes da Semou também realizaram obras de melhoria no sistema de drenagem e contenção em uma pequena ponte, pontos que motivaram a interdição da via em função da falta de segurança para o tráfego de veículos pelo local.