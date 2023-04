Rua Viva retorna ao Centro de Anchieta neste sábado, dia 22

A partir deste sábado, dia 22 de abril, será retomado o projeto Rua Viva na Praia Central de Anchieta. Dois shows irão marcar o retorno da iniciativa que tem intuito de fomentar atividades de lazer e cultura no Centro da cidade com fechamento temporário. As atividades, que irão ocorrer todos os sábados, serão realizadas das 17h às 00h, com lazer, música e gastronomia.

Parte da avenida principal do Centro será fechada para o tráfego de veículos, a fim de desenvolver o projeto. Em especial, no sábado, dia 22, a partir das 19h se apresenta Luiz Show e em seguida, às 21h, será a vez do Grupo Fá Maior. Haverá diversão para crianças, segundo os empreendedores locais, que organizam o evento com apoio da Secretaria de Turismo.

O Rua Viva, que faz parte do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, tem objetivo de proporcionar aos moradores e visitantes tranquilidade nos espaços públicos com atividades recreativas, além de oferecer a possibilidade para as famílias poderem contemplar a paisagem da cidade durante as tardes e noites nos finais de semana e feriados.

Outras ruas da cidade podem ser contempladas com o projeto, basta solicitação dos empreendedores e associações da própria comunidade.

fotos divulgação