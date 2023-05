Sábado (06) será o Dia D contra gripe em Anchieta

Neste sábado, 06 de maio, o Brasil realiza o Dia D contra a influenza. Em Anchieta, nove unidades de saúde estarão funcionando das 08h às 15h para vacinar as pessoas dos primeiros grupos prioritários contra a gripe. Nesse dia também será oferecida a vacina contra a Covid-19.

Em Anchieta, 8.973 pessoas fazem parte dos grupos prioritários e devem procurar as unidades de saúde para receber sua dose.

A vacina Influenza trivalente, oferecida gratuitamente nas unidades de saúde, é produzida e entregue pelo Instituto Butantan, seguindo orientações de produção dadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A vacina deste ano é composta por duas cepas do vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e por uma cepa do tipo B (linhagem Victoria). O imunizante é atualizado a cada ano com as cepas mais circulantes no mundo – por isso a necessidade de a vacina ser tomada anualmente.

Em mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, o Ministério da Saúde alerta para a importância da proteção contra a Influenza, principalmente para pessoas com maior risco para casos graves e mortes.

A mobilização nacional busca retomar as altas coberturas vacinais que sofreram queda nos últimos anos. Em 2022, apenas 88,14% do público alvo anchietense foi imunizado contra a gripe, sendo que a meta é de 90%. Este ano, até o momento, desde o início da campanha no dia 10 de abril apenas 27% do público alvo foi vacinado.

Confira quais são os grupos prioritários da vacinação contra gripe:

• Idosos com 60 anos e mais.

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias).

• Gestantes e puérperas.

• Povos indígenas.

• Trabalhadores da saúde.

• Professores das escolas públicas e privadas. Este ano o Estado do Espírito Santo acrescentou a este público os demais trabalhadores da educação.

• Pessoas com comorbidades. Este ano o Estado do Espírito Santo acrescentou todos os hipertensos que não possuem nenhuma outra comorbidade associada.

• Pessoas com deficiência permanente.

• Forças de segurança e salvamento.

• Forças armadas.

• Caminhoneiros.

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

• Trabalhadores portuários.

• Funcionários do sistema prisional.

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

• População privada de liberdade.

Confira quais são as unidades que estarão abertas neste sábado:

• ESF CENTROI

• ESF CENTRO II

• ESF CENTRO III

• ESF IRIRI

• ESF MÃE-BA

• ESF RECANTO DO SOL

• ESF JABAQUARA

• ESF ALTO PONGAL

• ESF ITAPEUNA



Atenção!!! Levar o cartão de vacina e o CPF ou o cartão do SUS.