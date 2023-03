Sábado (25) será assinada ordem de serviço para construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro

today23 de março de 2023 remove_red_eye43

A comemoração dos 156 anos de emancipação política de Cachoeiro, neste sábado (25), terá agenda de inaugurações de equipamentos públicos e autorização para início de obras. A programação contará com as presenças do prefeito Victor Coelho e do governador Renato Casagrande.

Às 7h30, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Zumbi será reinaugurado, após uma ampla reforma em sua estrutura, que vai garantir melhor qualidade no atendimento a famílias da região.

No bairro Ferroviários, uma nova unidade de saúde será inaugurada, em solenidade marcada para às 11h25. O edifício, que antes abrigava o Ciretran, será referência em atendimento básico para os moradores da região.

A partir das 11h50, no bairro Independência, será inaugurado o Centro de Referência Margarida, equipamento público do Governo do Estado voltado para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência.

Já no bairro Itapemirim, às 12h50, acontecerá a inauguração do campo de futebol society do projeto Bom de Bola. O espaço conta com alambrado, grama sintética, iluminação, passeio público, além de uma área de lazer e convivência com mesas e bancos pré-moldados.

Novas obras autorizadas

Às 10h, no Hospital Evangélico (Heci), a prefeitura de Cachoeiro e o Governo do Estado irão autorizar uma série de obras importantes para o município.

Uma delas é o Cras de Soturno, que irá referenciar as famílias do distrito e de regiões do entorno. No local, serão ofertados serviços para cidadãos em situações de vulnerabilidade social, sendo a porta de entrada para diversos programas sociais.

Também será dada ordem de serviço para obras de urbanização, incluindo muros de contenção no bairro Zumbi, escadarias no Paraíso e uma ponte no bairro Monte Líbano.

Além disso, será autorizado o início da construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro. A nova estrutura hospitalar será erguida em uma área de 20 mil m², formada por dois terrenos doados pela prefeitura, situados no bairro Ferroviários.

Desfile Escolar

Também no sábado (25), a partir das 9h, no Centro de Cachoeiro, será realizado o tradicional desfile escolar.

A concentração está marcada para às 8h, próximo ao Shopping Cachoeiro, de onde os estudantes seguirão, a partir das 9h, rumo à praça Jerônimo Monteiro, até a lateral do Palácio Bernardino Monteiro.