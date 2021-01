Saiba a quantidade de doses da vacina contra a Covid-19 seu município recebeu do Estado

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), deu início nesta terça-feira (19) à distribuição das doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19). O Estado recebeu um total de 101.320 doses, oriundas pelo Ministério da Saúde. A Sesa encaminhou às doses da CoronaVac, do Instituto Butantan, às Regionais de Saúde para imunização da população-alvo desta primeira etapa.



As doses da vacina foram distribuídas nos seguintes quantitativos: 2.651 para Região Norte (São Mateus), 4.796 para Região Sul (Cachoeiro de Itapemirim), 7.029 para Região Central (Colatina) e 17.260 para Região Metropolitana (Vitória).



As Regionais Sul e Central receberam as doses no final da manhã desta terça (19). Para a Central, os municípios seguirão um cronograma para a retirada com previsão de que todas as cidades recebam as doses até o final de quarta-feira (20). Já na Região Sul, todos os municípios já realizaram a retirada na Regional, em Cachoeiro de Itapemirim.



Ainda nesta manhã foram distribuídas as doses de Vitória, Cariacica e Serra. O município de Vila Velha fez um pedido especial e foi até a sede da Vigilância em Saúde, na Capital, para retirar suas doses. Os demais municípios que compõem a Região Metropolitana deverão retirar as doses diretamente na Rede de Frio, da Sesa.



Neste link, a tabela de distribuição das doses encaminhadas às Regionais de Saúde e o quantitativo de cada município



População-alvo da vacinação contra a Covid-19

A vacinação no Espírito Santo teve início nessa segunda-feira (18), em solenidade com a presença do governador Renato Casagrande e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O Estado segue o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, com os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que compreende às pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência, pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas, indígenas aldeados e trabalhadores da saúde.



Em relação aos trabalhadores da saúde, todos os 78 municípios capixabas receberão o equivalente a 24% do número de profissionais que historicamente tomaram a vacina da gripe. Além disso, para a imunização deste público, foi pactuado e definido pelos municípios os trabalhadores da saúde a serem imunizados, os vacinadores de cada cidade, bem como aqueles que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, como profissionais de UTIs e salas vermelhas dos Pronto Atendimentos, por exemplo.



A imunização ocorrerá em duas doses, com intervalo de quatro semanas. Para a aplicação da segunda dose, o Estado realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na segunda semana do mês de fevereiro. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, o registro das doses aplicadas em todo o País – que será nominal/individualizado, por meio de CPF ou CNS [Cartão Nacional de Saúde]– deverão ser feitos no sistema de informação que será disponibilizado em breve no portal https://opendatasus.saude.gov.br/.



Está prevista para esta primeira fase, a imunização do público idoso acima dos 75 anos não institucionalizados, em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina.



“O objetivo é poder imunizar ainda durante a primeira fase toda a população capixaba que pertença ao público-alvo da campanha. Para esta primeira etapa da primeira fase serão atendidos parte dos trabalhadores da saúde, mas com meta de imunização dos mais de 111 mil profissionais do Estado, a depender da disponibilidade dos insumos”, explicou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo.



Em relação às próximas etapas de vacinação, a coordenadora ressalta que as informações serão divulgadas pelo Ministério da Saúde.



Investimentos e preparação para a vacina

Desde antes da polêmica em torno do número de seringas disponíveis no País, o Governo do Espírito Santo se organizou e adquiriu seis milhões de unidades, em processo de compra finalizado em outubro de 2020, já visando a vacinação da população capixaba contra a Covid-19. Deste total, 1,5 milhão chegaram ao Espírito Santo no último sábado (16).



Além desse quantitativo, a Sesa já contava com 1,7 milhões de seringas em estoque estadual, cerca de 800 mil unidades nos estoques municipais, e ainda está com um processo de compra tramitando para a aquisição de mais de 10 milhões de seringas.



Todo o planejamento para que o Espírito Santo tivesse condições de vacinar a população, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), assim que as vacinas chegassem ao Estado.



Dentro do Plano Estadual de Imunização, a Sesa informa ainda que pactuou com os municípios estratégias como agendamento e busca ativa nos grupos que serão prioritários para iniciar a vacinação assim que as vacinas estiverem disponibilizadas.



O Governo do Estado também investiu na compra de 80 equipamentos de refrigeração que serão distribuídos aos municípios capixabas. Além disso, realizou adaptação nos caminhões frigoríficos e furgões das Regionais de Saúde com novo isolamento térmico e climatização, que estão prontas e serão utilizados para a logística de distribuição.



Municípios por Regionais de Saúde

A Regional de Saúde do Sul compreende os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.



A Regional Central de Saúde compreende os municípios de Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel aa Palha, São Roque ao Canaã, Sooretama e Vila Valério.



A Regional Metropolitana de Saúde compreende os municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.



Já a Regional Norte de Saúde compreende os municípios de Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.