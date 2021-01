Saiba como solicitar o financiamento do Fundo de Aval Bandes para empresas setor turístico

Os empreendimentos capixabas do setor turístico fortemente impactados com as medidas de distanciamento social dos últimos meses têm recursos disponíveis com os financiamentos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Os empresários podem contratar recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), com o uso de garantia do Fundo de Aval Bandes.

O Bandes é uma das dez instituições de desenvolvimento no País que repassa os recursos do Ministério do Turismo no Estado. Com o Fungetur, bares, lanchonetes, cafés e empresas do ramo de hospedagem podem investir, com carência e prazo de pagamentos adequados ao negócio, podendo chegar até 60 meses.

As condições da linha foram apresentadas, na quinta-feira (14), pelo diretor-presidente interino do Bandes, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, durante posse da instituição no Conselho Estadual de Turismo (Contures). O conselho abrange temáticas de promoção turística, gestão e regionalização, qualificação profissional e infraestrutura turística do Estado.

Ampliação de garantias ao crédito contratado

O Fundo de Aval Bandes é um mecanismo garantidor à contratação de operações de crédito para financiamento junto às instituições financeiras, criado pelo Governo do Estado como uma das ações econômicas de enfrentamento à pandemia. O Fundo, gerido pelo Bandes, tem o objetivo de prestar garantia, total ou parcial, aos empresários que não consigam apresentar outras formas de garantia. Ou seja, o Fundo de Aval atua como avalista do empreendedor do setor turístico que mais precisa contar com os recursos neste momento.

Quem pode contratar?

A linha é destinada a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, cuja receita operacional bruta anual não ultrapasse o teto definido no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (até R$ 4,8 milhões).

Podem buscar os financiamentos empresas de hospedagem, agências de turismo, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, centros de convenções, parques aquáticos, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, restaurantes, cafeterias, bares, entre outros serviços do setor de turismo com cadastro no Ministério do Turismo (Cadastur), que atuem em todos os municípios capixabas.

A garantia do Fundo de Aval poderá cobrir financiamentos de até 15% da receita bruta e, no máximo, a 10% do valor de referência de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno, ou seja, até R$ 480 mil.

Como solicitar o financiamento

Para ter acesso aos recursos, as empresas precisam ter um documento emitido pelo Ministério do Turismo, o Cadastur. O empresário interessado no Fungetur tem à disposição atendimento remoto personalizado da equipe do banco, via website, por meio do link.

Condições operacionais

– Fungetur Giro;

– Taxa de juros: 5% ao ano + INPC

– Valor máximo financiável: conforme capacidade de pagamento da empresa;

– Carência: até 12 meses;

– Prazo de pagamento: até 60 meses;

– Para se cadastrar no Cadastur, veja aqui: Cadastur

– Leia passo a passo sobre como se cadastrar aqui: Orientações